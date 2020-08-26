Afganistan'da sel felaketi

Afganistan'ın Pervan vilayetinde aşırı yağışı yol açtığı sel en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve 90 kişinin yaralanmasına yol açtı.





Arama-kurtarma çalışmaları sürerken pek çok evin hasar gördüğü tespit edildi. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğu, pek çok insanın hâlâ enkaz altında olduğu belirtildi.





VİLAYET YARDIM TALEP ETTİ





Pervan vilayeti sözcüsü Wahida Shahkar, afeti kontrol altına almak ve vatandaşlara yardım etmenin yerel hükûmetin kapasitesinin ötesinde olduğunu belirterek, merkez hükûmetin hızlıca yardım etmesi gerektiğini söyledi.