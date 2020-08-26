Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da sel felaketi /26 Ağustos 2020 15:31

Afganistan'da sel felaketi

Afganistan'ın başşehri Kabil yakınlarında Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı

SHABER3.COM

Afganistan'ın Pervan vilayetinde aşırı yağışı yol açtığı sel en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve 90 kişinin yaralanmasına yol açtı. 

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken pek çok evin hasar gördüğü tespit edildi.  Ölenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğu, pek çok insanın hâlâ enkaz altında olduğu belirtildi. 

VİLAYET YARDIM TALEP ETTİ

Pervan vilayeti sözcüsü Wahida Shahkar, afeti kontrol altına almak ve vatandaşlara yardım etmenin yerel hükûmetin kapasitesinin ötesinde olduğunu belirterek, merkez hükûmetin hızlıca yardım etmesi gerektiğini söyledi. 
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