Afganistan'da siyasi belirsizlik bitti: Eşref Gani ile Abdullah anlaştı

Uzlaşma, Afganistan'da bir doğum hastanesinin saldırıya uğramasının ardından geldi.

Tüm dünyayı şok eden saldırıyı üstlenen olmadı

Analiz: Savaşı sonlandıracak bir yol bulmak için siyasi bir çerçeve





Lyse Doucet, BBC Diploması Muhabiri





Afganlar geçen haftaki saldırının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.





Bazıları Gani ile Abdullah'ın anlaşmasının, 2014'te dış baskı ile varılan ve sonrasında çöken uzlaşmadan daha dayanıklı çıkmasını umuyor.





Öte yandan bugünkü anlaşmada da masada aynı kişiler, aynı çıkarlar, aynı siyasi ve kişisel çatışmalar var. Geçmişin siyasi liderleri ve savaş ağaları hâlâ sahnede.





Öte yandan ülke bugün birden fazla krizle karşı karşıya: Artan şiddet, ölümcül bir virüs ve açlık.





Afganlar şimdi liderlerinin, kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp halkın barış özlemini gidermesini bekleyecek.





Taliban'la müzakerelere başlama, kuşkuyla bakılan tehlikeli bir süreç.





Bu anlaşma savaşı sonlandıracak bir yol bulmak için bir siyasi çerçeve sunuyor.