Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da Sünni camisinde patlama: 12 yaralı /12 Kasım 2021 20:53

Afganistan'da Sünni camisinde patlama: 12 yaralı

Afganistan'da Sünni nüfusun kullandığı bir camide patlama meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda ise Şii camilerine IŞİD çeşitli saldırılar düzenlemişti.

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Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde bir camide patlama gerçekleşti. Caminin imamı da dahil olmak üzere en az 12 kişi yaralandı. Doğu Afganistan'daki Spin Ghar yerleşiminde bulunan bir camide öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlayıcılar caminin içerisine yerleştirildi. Cuma namazı için camide toplanan pek çok kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. 

Taliban'ın Ağustos ayında yönetimi ele geçirdiği ülkede camilere çok sayıda bombalı saldırı düzenleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Şii camilerine düzenlenen saldırıların pek çoğunu IŞİD üstlenirken Spin Ghar'daki camiinin Sünni nüfus tarafından kullanılan bir ibadethane. Henüz saldırı üstlenen olmadı.
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