Afganistan'da Taliban, pasaport dağıtımına yeniden başladı

Afganistan'dan kontrolü ele geçiren Taliban'ın ilan ettiği 'geçici hükümetin' İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, ilk etapta tüm işlemleri tamamlanan 25 bin pasaportun dağıtımının yapılacağını söyledi.





Daha önce günlük 3 bin pasaport dağıtıldığını ifade eden Hakkani, bu sayıyı ileriki günlerde 6 bine yükseltmeyi planladıklarını belirtti.





Hakkani, daha önce Pasaport Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadın personelin geri çağırıldığını kaydetti.





Taliban 'geçici hükümetinin' İçişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hosti, pasaportların 'Afganistan İslam Cumhuriyeti' adıyla dağıtılacağı bilgisini verdi.





Pasaport Genel Müdürlüğü'ne göre, başvurularını çevrim içi yapan yaklaşık 170 bin kişinin pasaportu, basım aşamasında bekliyor.