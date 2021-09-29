Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılarda 8 kişi yaralandı /29 Eylül 2021 20:14

Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılarda 8 kişi yaralandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde ülkede yönetimi ele geçiren Taliban'a yönelik iki saldırı düzenlendi.Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda, aralarında Taliban militanlarının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

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Anadolu Ajansı'nın Nangarhar yerel yetkililerine dayandırdığı habere göre, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bomba, Taliban araç konvoyunun geçtiği sırada patlatıldı.

Saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandı.Bir değer saldırı haberi de Afganistan'ın Esed Abad şehrinden geldi. Yerel yetkililer, Kunar ili maden ve petrol müdürünün aracına yönelik Esed Abad şehrinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda maden ve petrol müdürüyle 2 Taliban mensubunun yaralandığı aktarıldı.Kunar'daki saldırıyı IŞİD üstlenirken Nangarhar'daki saldırıyı henüz üstelenen olmadı.
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