Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılarda 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın Nangarhar yerel yetkililerine dayandırdığı habere göre, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bomba, Taliban araç konvoyunun geçtiği sırada patlatıldı.







Saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandı.Bir değer saldırı haberi de Afganistan'ın Esed Abad şehrinden geldi. Yerel yetkililer, Kunar ili maden ve petrol müdürünün aracına yönelik Esed Abad şehrinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.





Saldırıda maden ve petrol müdürüyle 2 Taliban mensubunun yaralandığı aktarıldı.Kunar'daki saldırıyı IŞİD üstlenirken Nangarhar'daki saldırıyı henüz üstelenen olmadı.