Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da terör saldırısı /19 Eylül 2019 11:17

Afganistan'da terör saldırısı

İki gün önce Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingini hedef alan canlı bomba saldırısı ile sarsılan Afganistan bugün de terör saldırısına maruz kaldı. Bomba yüklü arabanın infilâk etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 66 kişinin tedavileri sürüyor.

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Afganistan'ın güneyinde Zabul şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Uluslararası haber ajansı AP'nin "son dakika" haberine göre, Afganistan'ın güneyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

YARALILAR ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

Hastanenin hedef alındığı saldırıda, ikisi polis olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, kadın ve çocuklar dahil 66 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Zabul şehir merkezinde bomba yüklü arabanın infilâk ettirilmesi sonucu gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi.

Vali Yardımcısı Muallim Tawab, ''Patlamanın olduğu noktaya yakın il hastanesindeki hastalar ve doktorlar yaralandı." dedi.

Vali Yardımcısı Tawab, yaralıların büyük çoğunluğunun ambulanslarla Kandahar’a gönderildiğini bildirdi.

Terör saldırısını üstlenen Taliban ise saldırının asıl hedefinin il istihbarat merkezi olduğunu belirtti.
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