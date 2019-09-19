Afganistan'da terör saldırısı

Afganistan'ın güneyinde Zabul şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Uluslararası haber ajansı AP'nin "son dakika" haberine göre, Afganistan'ın güneyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
YARALILAR ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR
Hastanenin hedef alındığı saldırıda, ikisi polis olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, kadın ve çocuklar dahil 66 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
Zabul şehir merkezinde bomba yüklü arabanın infilâk ettirilmesi sonucu gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi.
Vali Yardımcısı Muallim Tawab, ''Patlamanın olduğu noktaya yakın il hastanesindeki hastalar ve doktorlar yaralandı." dedi.
Vali Yardımcısı Tawab, yaralıların büyük çoğunluğunun ambulanslarla Kandahar’a gönderildiğini bildirdi.
Terör saldırısını üstlenen Taliban ise saldırının asıl hedefinin il istihbarat merkezi olduğunu belirtti.