Afganistan'daki ABD askerlerinin yarısı ülkeden çekildi





ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Frank McKenzie, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e Afganistan’daki ABD Büyükelçiliği’nin korunması ve terör operasyonlarına destek sağlanması amacıyla ülkede tutulacak birliklere ilişkin seçenekler sunacak. Yetkililer, koruma ve destek amaçlı olarak Afganistan’da kalacak asker sayısının en fazla bin kişi olacağını ifade ediyor. ABD'nin şu anda Afganistan'da 2 bin 500'den fazla askeri bulunuyor.





McKenzie, ABD’nin bölgedeki diğer ortaklarıyla birlikte El Kaide ve IŞİD’e karşı operasyonlara destek vermeye devam edeceğini de dile getirdi. McKenzie’nin Savunma Bakanı’na sunacağı önerinin özellikle silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kullanımını içereceği ifade ediliyor.





ABD’nin hava desteğini bölgedeki uçak gemilerinden ve Körfez bölgesindeki ülkelerde bulunan üslerinden sağlanması bekleniyor.





McKenzie’nin ABD Büyükelçiliği dışında Kabil Uluslararası Havalimanı’nın korunmasına ilişkin de bir plan sunacağı ifade ediliyor. Havalimanında koruma görevini sürdüren Türk askerleri de bulunuyor. Türk askerinin havalimanında görev yapmaya devam edip etmeyeceğine dair görüşmeler de devam ediyor.





ABD geçen yıl Taleban’la varılan anlaşma uyarınca askerlerini Afganistan’dan çekmeye başlamıştı.