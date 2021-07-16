Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'daki Türk birlikleri artık NATO komutasında değil /16 Temmuz 2021 19:17

Afganistan'daki Türk birlikleri artık NATO komutasında değil

NATO birliklerinin Afganistan'daki görevi yaklaşık 20 yıl sonra bugün sessizce sona erdi. Türkiye ve ABD'nin Afganistan'daki askeri birlikler artık tamamen ulusal orduların komutası altında.

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NATO'nun Afganistan'daki görevi, resmi bir açıklama yapılmadan bugün sona erdi. Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren diplomat ve askeri yetkililer, Afganistan'da şu anda NATO'nun komutası altında hiçbir askeri birlik kalmadığını teyit etti. Yetkililer, Afganistan'da askeri varlığını sürdüren Amerikan ve Türk birliklerinin ise artık kendi ulusal ordularının emir komuta zincirine bağlı olduğunu kaydetti.

NATO yetkilileri, Afganistan'daki misyonun tarihindeki "en kanlı" askeri görevi olduğuna da işaret etti. Resmi verilere göre ABD birlikleri Afganistan'da geçen 20 yıl içinde 2 bin 300'den fazla, Alman ordusu da 59 kayıp verdi.

Neden resmi açıklama yapılmadı?

NATO yetkilileri, misyonun sona erdiğinin resmen duyurulmamasının sebebi içinse operasyonel planın henüz yürürlüğe girmemiş olmasını gösterdi. Ancak bir diğer nedenin de ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının hâlâ sürmesi olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin askeri misyonunun 31 Ağustos'ta biteceğini açıklamıştı. Öte yandan ABD, NATO misyonu sırasında da ülkede NATO komutası altında olmayan askeri birlikler bulunduruyordu.
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