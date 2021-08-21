Afganistan'daki yönetim değişiklinden sonra Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da kontrolü büyük oranda Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ilk kez konuyla ilgili konuştu.





Alman Başbakan Angela Merkel'in görevi bırakmadan önce yaptığı son Moskova ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, 2001'de ülkeyi işgal ettikten 20 yıl sonra çekilen ABD'yi kastederek "Diğer ülkeler Afganistan'a kendi değerlerini benimsemesi konusunda baskı yapmamalı. Taliban'ın ülkenin neredeyse tamamını kontrol ettiği gerçeğini kabul etmeliyiz" dedi.





"Taliban'ın Afganistan'da düzeni sağlayacağı, yabancı diplomatik misyonların güvenliğine ve komşu ülkelere teröristlerin geçişine engel olacağına dair verdiği sözleri tutmasını umduğunu" belirtti.







Sovyetler de 1979-1989 arası Afganistan'ı işgal etmiş, bugünkü Taliban'ın köklerini oluşturan mücahitlere karşı savaşmıştı.





Ortak basın toplantısında Merkel de, "Artık Taliban'la konuşmaya çalışmalıyız" dedi.





Rusya'nın Afganistan'daki Büyükelçisi Dmitri Zhirnov da, ülkede Taliban'a bir alternatif olmadığını ve gücünü devirecek herhangi bir direnç olmadığını söyledi.