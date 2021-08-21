Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'daki yönetim değişiklinden sonra Putin'den ilk açıklama /21 Ağustos 2021 00:01

Afganistan'daki yönetim değişiklinden sonra Putin'den ilk açıklama

Taliban'ın başkent Kabil'e de girerek Afganistan'da kontrolü büyük oranda sağlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de konuyla ilgili ilk açıklamanın geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da kontrolü büyük oranda Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ilk kez konuyla ilgili konuştu.

Alman Başbakan Angela Merkel'in görevi bırakmadan önce yaptığı son Moskova ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, 2001'de ülkeyi işgal ettikten 20 yıl sonra çekilen ABD'yi kastederek "Diğer ülkeler Afganistan'a kendi değerlerini benimsemesi konusunda baskı yapmamalı. Taliban'ın ülkenin neredeyse tamamını kontrol ettiği gerçeğini kabul etmeliyiz" dedi.

"Taliban'ın Afganistan'da düzeni sağlayacağı, yabancı diplomatik misyonların güvenliğine ve komşu ülkelere teröristlerin geçişine engel olacağına dair verdiği sözleri tutmasını umduğunu" belirtti.

Sovyetler de 1979-1989 arası Afganistan'ı işgal etmiş, bugünkü Taliban'ın köklerini oluşturan mücahitlere karşı savaşmıştı.

Ortak basın toplantısında Merkel de, "Artık Taliban'la konuşmaya çalışmalıyız" dedi.

Rusya'nın Afganistan'daki Büyükelçisi Dmitri Zhirnov da, ülkede Taliban'a bir alternatif olmadığını ve gücünü devirecek herhangi bir direnç olmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganistan'daki yönetim değişiklinden sonra Putin'den... Sonraki Haber >>

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:27