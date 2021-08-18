Afganistan'dan tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacak

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Taliban'ın ülke genelinde hakimiyet sağlamasının ardından Afganistan'daki tahliyelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.Tahliyelerin başvuru sırasına göre yapılacağı aktarılan açıklamada, Türkiye'ye dönmek isteyenlerin güvenlikleri için haber verilene kadar beklemeleri istendi.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Afganistan genelindeki güvenlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz.





Büyükelçiliğimizle ve Konsolosluk Çağrı Merkezimizle (KÇM) temas eden vatandaşlarımız, başvuru sıralamasına göre, ülkemize intikal ettirilecektir. Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Büyükelçiliğimiz ve KÇM tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır.





Büyükelçiliğimize ve KÇM'ne aşağıda kayıtlı telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.





Kabil Büyükelçiliği: +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76





Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29