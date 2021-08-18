Samanyolu Haber /Gündem / Afganistan'dan tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacak /18 Ağustos 2021 00:19

Afganistan'dan tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacak

Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmek isteyenlerle ilgili açıklama yaptı: “Vatandaşlarımız, başvuru sıralamasına göre, ülkemize intikal ettirilecektir.”

SHABER3.COM

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Taliban'ın ülke genelinde hakimiyet sağlamasının ardından Afganistan'daki tahliyelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.Tahliyelerin başvuru sırasına göre yapılacağı aktarılan açıklamada, Türkiye'ye dönmek isteyenlerin güvenlikleri için haber verilene kadar beklemeleri istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan genelindeki güvenlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz.

Büyükelçiliğimizle ve Konsolosluk Çağrı Merkezimizle (KÇM) temas eden vatandaşlarımız, başvuru sıralamasına göre, ülkemize intikal ettirilecektir. Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Büyükelçiliğimiz ve KÇM tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Büyükelçiliğimize ve KÇM'ne aşağıda kayıtlı telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

Kabil Büyükelçiliği: +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganistan'dan tahliyeler başvuru sıralamasına göre... Sonraki Haber >>

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:07:35