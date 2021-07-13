Afganistan'dan Türkiye'ye kaçanların sayısı artıyor

NATO birliklerinin çekilmesiyle radikal İslamcı Taliban'ın yeniden güç kazandığı Afganistan'dan göçün yoğunlaştığı bildirildi.





Kabil merkezli düşünce kuruluşu Afganistan Analistler Ağı'ndan Thomas Ruttig, özellikle eğitimli Afganların burs ya da yatırımlar yoluyla ülkeyi terk ederek komşu ülkelere ve Türkiye'ye gitmeye çalıştığını kaydetti. Ruttig konvoylarla Afganistan'dan çıkışlar kaydedildiğini, bazı durumlarda konvoylara asker ya da polis araçlarının eskortluk ettiğini bildirdi.





Ruttig, Afganistan'da 40 yıldır savaşın hüküm sürdüğüne işaret ederek sınır sorgularında daha iyi yaşam koşulları için ülkeden kaçtığını söyleyenler bulunmasına rağmen bu durumun da savaştan kaynaklandığını ve sığınmacıların savaştan kaçan mülteci olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.









"Günde bin Afgan sınırı geçiyor"





Afganistan'dan İran yoluyla Türkiye'ye göçün de arttığı belirtiliyor. İnsan Hakları Derneği (IHD) Van şubesi Başkanı Mehmet Karataş, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada günde yaklaşık bin Afgan'ın sınırı geçtiğine dair medyada çıkan haberleri teyit etti.





Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde ülkeye giriş yaptığı izlenimi uyandıran ve son günlerde dolaşıma sokulan videoların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek sınırlarda güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalara hızla devam edildiği kaydedildi.





Açıklamada "İran ve Irak sınırındaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümünün yüzde 90 oranında tamamlandığı" belirtilerek valilikler koordinasyonunda kanal/hendek kazılması, tel/çit çekilmesi gibi her türlü geçici tedbirin de alındığı, kolluk birimlerince yapılan yol kontrollerinin artırıldığı bildirildi.





İçişleri Bakanlığı, Van ilinde 35 özel harekat timi (750 özel harekat polisi) görevlendirildiğini, ayrıca Van Valiliğince İran sınırına 500 güvenlik korucusunun sevk edildiğini kaydetti.