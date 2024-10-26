'Afganistan'ı Afgan Türk okullarında okuyan öğrenciler uluslararası seviyede temsil etti'

BBC Uzbek kanalında Afganistanlı gazeteci Aynuddin Murad, mezun olduğu okulları ve Hizmet felsefesini anlattı: ''Afgan Türk okullarında uluslararası standartlarda eğitim verildi. Bu imkanı bizim ayağımıza bu okullar getirdi. Ülkenin farklı bölgelerinde okullar açıldı ve binlerce Afgan genci bu okulda uluslararası seviyede eğitim aldı. Üniversite sınavlarında çok başarılı oldular. İlk sıralarda devamlı Afgan Türk okulları öğrencileri vardı. Afganistan'da her ailenin rüyası idi çocuklarını bu okullarda okutmak. Bu okullar sayesinde ülkemiz uluslararası seviyede temsil edildi. Afganistan'ı Uluslararası olimpiyatlarda ilk defa bu okullarda okuyan öğrenciler temsil ettiler. Bugün ülkedeki en iyi doktorlar, en iyi mühendisler bu okul mezunlarıdır. Yurtdışına çıkmak zorunda kalan mezunlar çok iyi yerlerde çalışıyorlar. Bu okullarda hiçbir zaman iddia edildiği gibi siyasi propaganda yapılmadı. Bu hareket siyasi bir hareket değil.'