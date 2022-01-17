Afganistan'ı bu sefer deprem vurdu; ölü sayısı artıyor

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.







ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Badgis'in Kads ilçesi kaymakamı Muhammed Salih Purdil, basına yaptığı açıklamada, depremde birçok evin yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.





Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.





Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.