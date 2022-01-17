Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'ı bu sefer deprem vurdu; ölü sayısı artıyor /17 Ocak 2022 19:27

Afganistan'ı bu sefer deprem vurdu; ölü sayısı artıyor

Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde en az 12 kişi hayatını kaybetti.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Badgis'in Kads ilçesi kaymakamı Muhammed Salih Purdil, basına yaptığı açıklamada, depremde birçok evin yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.
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