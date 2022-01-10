Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'ın tahliyesinde kaybolan bebek, aylar sonra ailesine kavuştu /10 Ocak 2022 09:38

Afganistan'ın tahliyesinde kaybolan bebek, aylar sonra ailesine kavuştu

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşanan tahliyeler esnasında kaybolan bir bebek, aylar sonra ailesine kavuştu.

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O dönem 2 aylık olan Süheyl Ahmedi, binlerce kişinin Kabil Havalimanı’na girmeye çalıştığı esnada çitler üzerinden Amerikan askerlerine verildi. Ancak ailesi havalimanı içerisine girdiğinde Süheyl bebek hiçbir yerde bulunamadı.

Netice vermeyen arayışların ardından, Süheyl’in ABD Büyükelçiliği’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Mirza Ali Ahmedi, annesi Süreyya ve diğer dört çocukları ABD’ye götürülmek üzere tahliye uçağına bindirildi. Aile aylar boyunca Süheyl’in nerede olduğunu öğrenemedi.

BBC’nin aktardığı habere göre, Ancak Kasım ayında Reuters’ta Süheyl’in aranmasıyla ilgili bir haber yer aldı ve bebeğin Hamid Safi adında 29 yaşındaki bir taksi şoföründe olduğu anlaşıldı.

Reuters’ın aktardığına göre Safi, Süheyl’i havalimanında bir başına yerde yatar ve ağlarken buldu. Ardından Süheyl’in ailesini bulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca da bebeği evine, karısının ve çocuklarının yanına götürmeye; kendi öz oğlu gibi yetiştirmeye karar verdi.

Aile Süheyl’e Muhammed Abed ismini verdi ve diğer çocuklarıyla beraber fotoğraflarını da Facebook sayfalarından yayımladı.

Süheyl’in nerede olduğu tam olarak doğrulanmasıyla birlikte de kuzeydoğudaki Bedahşan eyaletinde yaşayan bebeğin dedesi Muhammed Kasım Razavi, bebeğin iadesini istemek için Kabil’e uzun bir yolculuk yaptı.

Ancak Reuters’e göre Safi, bebeği teslim etmeyi reddetti ve kendisinin ve ailesinin de ABD’ye tahliye edilmesini istedi.

Habere göre, yedi haftalık müzakerelerin ve Safi’nin kısa bir süre gözaltına alınmasından sonra Taliban polisi iki aile arasında bir anlaşma sağladı ve bebek Cumartesi günü dedesine iade edildi. İadenin ardından çok mutlu olan aile, görüntülü bir aramayla çocuklarını gördü.

Süheyl’in dedesi Razavi, “Kutluyoruz, dans ediyoruz, şarkı söylüyoruz. Adeta bir düğün gibi” dedi. Şimdi ABD’de Michigan eyaletinde yaşayan aile, çocuklarının kısa süre içerisinde kendilerine getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını umuyor.
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