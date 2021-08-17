Afganlar için insani koridor açılması gündemde

Italyan il Messaggero gazetesine konuşan Gentiloni “Bence Avrupa kaçınılmaz olarak insani yardım koridorları, yasa dışı kontrolsüz göçmen akışını önlemek ve kabul edilecek olan göçmenlerin organizasyonu için kendini donatmak zorunda kalacak. En azından bunu yapmak isteyen ülkeler yapmalı” dedi.



Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Afganistan'ın İslamcı militanların eline geçmesini görüşmek üzere salı günü olağanüstü kriz toplantısı düzenlemeye karar verdi. Video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantının Türkiye saati ile 5'te gerçekleşmesi bekleniyor.



AB, Taliban hükümetini tanıyacak mı?



AB'nin, Afgan göçüne yaklaşımı konusunda ortak bir politika şekillendirilmesi ve Suriyeli göçmen akını tecrübesinde yapılan hataların tekrarlanmaması için ön alıcı hazırlıkların kararlaştırılması hedefleniyor.



Bunun yanı sıra dışişleri bakanlarının en önemli tartışma konusu yönetimi ele geçiren Taliban hükümetinin tanınması veya tanınmaması konusunda ortak hareket edilip edilmeyeceği.