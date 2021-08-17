Samanyolu Haber /Dünya / Afganlar için insani koridor açılması gündemde /17 Ağustos 2021 10:02

Afganlar için insani koridor açılması gündemde

Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni salı günü verdiği bir röportajda, Avrupa'nın Afganistan'dan kaçan mültecileri kabul etmek ve kontrolsüz yasa dışı göçmen akışlarını önlemek için insani koridorlar oluşturması gerektiğini söyledi.

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Italyan il Messaggero gazetesine konuşan Gentiloni “Bence Avrupa kaçınılmaz olarak insani yardım koridorları, yasa dışı kontrolsüz göçmen akışını önlemek ve kabul edilecek olan göçmenlerin organizasyonu için kendini donatmak zorunda kalacak. En azından bunu yapmak isteyen ülkeler yapmalı” dedi.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Afganistan'ın İslamcı militanların eline geçmesini görüşmek üzere salı günü olağanüstü kriz toplantısı düzenlemeye karar verdi. Video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantının Türkiye saati ile 5'te gerçekleşmesi bekleniyor.

AB, Taliban hükümetini tanıyacak mı?

AB'nin, Afgan göçüne yaklaşımı konusunda ortak bir politika şekillendirilmesi ve Suriyeli göçmen akını tecrübesinde yapılan hataların tekrarlanmaması için ön alıcı hazırlıkların kararlaştırılması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra dışişleri bakanlarının en önemli tartışma konusu yönetimi ele geçiren Taliban hükümetinin tanınması veya tanınmaması konusunda ortak hareket edilip edilmeyeceği.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganlar için insani koridor açılması gündemde Sonraki Haber >>

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:12