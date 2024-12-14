‘Aforoz’ devam ediyor: İslam Ansiklopedisi belgeseli de KHK’lı 2 ‘Hoca’yı yok saydı





ERBAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU





YAZILARI ANSİKLOPEDİDEN ÇIKARILDI





SUAT YILDIRIM: TÜRKİYE’NİN YÜZ AKIDIR





BU İSLAM ALEMİ İÇİN BİR VECİBE İDİ





ANSİKLOPEDİYE 24 MADDE YAZDI





YAYINLANMASI İÇİN YAZI 3 KURULDAN GEÇİYOR





TEKİNEŞ: TIBBİ NEBEVİ MADDESİNİ, BAZI SAHABİLERİ VE KİTAP TANITIMLARI YAZDIM





“ÖRNEK ALDIĞIMIZ HOCALARIN BİZE BUNU YAPMASI ÇOK VAHİM”





“BÖYLE BİR ŞEYİN YAPILMASI REZİLLİKTİR”

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 33 yılda hazırlanan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi’nin yazım süreci film oldu. Dün gösterime giren “Hep 33 Yaşında” adı verilen belgesel filmde, ansiklopediye emekleri olan Prof. Dr. Suat Yıldırım ile Prof. Dr. Ayhan Tekineş’e yer verilmedi.Film gösterime girmeden önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından videolu bir duyuru yaptı ve “Bu film, ansiklopedinin yazım sürecini anlatırken aslında yalnızca bir dönemi değil, ortak bir idealin, kolektif bir iradenin ve azmin hikayesini bizlere sunuyor. Bu filmde, bir araya gelmesi imkansız görünen binlerce insanın, ilme ve insanlığa duyduğu sevdayla nasıl bir araya geldiğine tanıklık ediyoruz” dedi.İslam Ansiklopedisi 15 bin 441 maddeden oluşuyor. Dünyanın her yerinden bir araya gelmesi imkansız gibi görünen 2 binden fazla yazar, hoca ortak bir ideal, kolektif bir iradeyle bu eseri meydana getirdi. 15 Temmuz sonrasındaki kıyımdan İslam Ansiklopedisi de nasibini aldı. Katkı sağlayan Prof. Dr. Suat Yıldırım ve Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in yazıları ansiklopediden çıkarıldı.İslam Ansiklopedisi’ne en çok madde yazan hocalardan biri olan Prof. Suat Yıldırım Kronos’tan Sevinç Özarslan’a konuştu. Kendilerine karşı yürütülen “yok etme, silme” politikasını hoşgörüyle karşılayan Yıldırım, belgesel hazırlandığını duyunca “Belgesel hazırlandığını şimdi öğreniyorum. Hayırlı olsun. Bu ansiklopedi tabii ki çok önemli. Türkiye’den ve Türkiye dışından 2 binden fazla bilim adamının katkısı var. Türkiye’nin yüz akıdır” dedi.Böyle bir ansiklopediyi çıkarmanın bütün İslam alemi için bir vecibe olduğunu belirten Yıldırım, “Daha önce geniş çapta hazırlanmış böyle başka bir eser yoktu. Bu eserin Türkiye’den çıkması, sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için övünülecek bir hadisedir. Yapılması gereken bir borç idi. Bunu çok şükür Türkiye’deki heyet, 2 bine yakın bilim adamının katkısıyla bunu yapmayı başardı” dedi.TDV’nin İslam Ansiklopedisi’ne Yıldırım, 2010 yılına kadar 24 makale/madde yazdı. Yıldırım, yazdığı bölümlerin 2018’de TDV’nin internet sitesinden çıkarıldığını öğreniyor ve ardından “İslam Ansiklopedisi’nde Aforoz Uygulaması mı?” başlıklı bir yazı yazarak tepkisini ortaya koyuyor.Yıldırım, TDV’nin makaleleri çıkararak aslında kendi bilimselliğine zarar verdiğini vurguluyor. Şöyle ki; İslam Ansiklopedisi’nde bir yazının/maddenin yayınlanabilmesi için uzun bir prosedür izleniyor. Yazılar birkaç kuruldan geçiyor. Bilim kurulu, üst inceleme kurulu, en son da yayın kurulu…“Bu çıkarmalar, eğer bilimsel bir değişiklik gerekli görüldüğü için yapıldıysa doğru olduğunu düşünebiliriz” diyen Yıldırım, TDV’nin yaptığı işe gölge düşürdüğünü aktarıyor.İslam Ansiklopedisi’ne 18 madde yazan Prof. Dr. Ayhan Tekineş ise TDV yetkililerinin kendilerine yaptığı haksızlığı Hitler’in Yahudi bilim adamlarına yaptıklarına benzetiyor.İslam Ansiklopedisi’ne Tıbı Nebevi maddesini, İlelü’l Hadis, Muhteliful Hadis, Müşkilül Hadis ve Bayanuhu gibi maddeleri, San bin Hayseme, Said b. Amir, Tırad ez-Zeynebi, Ukkaşe b. Mıhsan, Yasir b. Amir, Zeyd b. Hudap gibi bazı sahabilerin ve ilim adamlarının biyografilerini yazıp, eser tanıtımları yapan Tekineş, “Bunların hepsi teknik konular, değişmesi mümkün değil. Tek amaçları bizi vatan haini göstermek, bir cezalandırma gibi adımızı bilim dünyasından silmek. Yok etme mantığı. Hitler’in Yahudi bilim adamlarına yaptığı şeyin bir benzerini bize uygulamaya çalıştılar” dedi.“Burada asıl vahim olan, yüksek lisansta, doktorada bize hocalık yapan isimlerin bize bunu yapması. Örnek aldığımız insanlar, üstatlarımız bir işin başına gelince bizi siyaseten iktidara muhalifiz diye maddelerimizi çıkardılar.” diyen Tekineş, “İslam Ansiklopedisine yazdığım maddelerle ilgili ben yüksek lisans ve doktora tezi de yazdım. Yüksek lisans ve doktorada bana danışmanlık yapan hocamız o dönemde Türkiye Diyanet Vakfı’nda başkandı. Konuları da onlar seçmişti. Onlar benden yazmamı istediler Kendilerinin gözetiminde yapılan tezdi bunlar zaten. Ki bu maddeler, ideolojik bir arka planının asla olamayacağı klasik, teknik konulardı. Eğer yazdığım maddelerde bir eksiklik varsa, yeterlilik açısından bir sorun gördülerse de sorumlusu onlardır. Çünkü onların kontrolünde yazdım. Birçok süzgeçten geçirildi.”Peki çıkartılan maddelerin yeri dolduruldu mu? Tekineş bir kısmının tekrar para ödenerek başkalarına yazdırıldığını, bir kısmının ise hala boş olduğunu belirtiyor: “Bir maddeyi telif ettirmek için bu kadar emek, zaman, para harcıyorsunuz. sonra tamamen teknik olan o konuları başkalarına yeniden yazdırıyorsunuz. Milletin parasını nasıl çar çur ediyorsunuz? Kendi cebinizden mi veriyorsunuz o paraları? Böyle bir şeyin yapılması rezilliktir.”