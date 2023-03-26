AFP'den dikkat çeken İnce analizi: 'Bozguncu etkisi yaratabilir'

Agence France-Press (AFP), 2023 genel seçimlerine 49 gün kala Muharrem İnci ile ilgili dikkat çeken analiz bir analiz yayımladı.







AFP, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına son verme hedefiyle birleşen 6'lı masanın ardından "Muharrem İnce ortaya çıktı" dedi ve "2018'deki seçimde oyların yüzde 30,6'sını aldıktan sonra ortadan kayboldu" ifadelerine analizde yer verdi.





6'lı masanın, Erdoğan'ın sandıkta karşılaştığı en çok yönlü ve en popüler görünen ittifak olmasına değinen AFP, HDP'nin de Kılıçdaroğlu'na dışarıdan destek verdiğini belirtti.





AFP, İnce'nin aday olmasının Erdoğan'ın siyasi rakiplerini sinir ettiğini vurguladıktan sonra Siyaset Bilimi Yardımcı Doçenti Berk Esen'in açıklamalarına yer verdi.





"ADAM KAZANDI"

AFP, 2018 seçimlerinde CHP'yi temsil eden İnce'nin kampanyasının "Erdoğan taklidi" olduğunu ancak büyük kalabalıkları yanına çektiğini belirtti.





İnce'nin Erdoğan karşı yarıştığı 2018 seçimlerinde, muhalefetin İnce'nin aday olmasına dair "Umutlar yüksek, hayal kırıklığı ise derindi" diyen AFP, yenilginin ardından İnce'nin sessizliğini "Adam kazandı" mesajıyla bozduğunu hatırlattı.





"KENDİSİNİ ALTERNATİF OLARAK SUNMAYA ÇALIŞIYOR"

İnce'nin ve partisinin laik milliyetçi seçmenlerden destek gördüğünü söyleyen AFP, uzmanların görüşlerine de yer verdi.





Uzmanlar, İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı yarışında kendisini alternatif olarak sunmaya çalıştığı yorumunda bulundu.





Uzman görüşlerinde yer alan şu ifadeler dikkat çekti:





"Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor, Kılıçdaroğlu'na da karşı ama neyi temsil ediyor? Bilmiyoruz"





"İnce'nin iktidar partisinin oylarını çalması pek olası değil"





"Bu en çok kime hizmet eder? Erdoğan'a"





"İnce'nin, CHP ve İYİ Parti'den oy alması bozguncu bir etki yapabilir ve seçimin ikinci tura kalmasına sebep olabilir"







