Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Güney ve Doğu Afrika ülkelerindeki eğitimciler ve hayırsever işadamları yaşadıkları ülkelerde faaliyet gösteren yardım dernekleri aracılığı ile, kendi yardımları yanında yerel halklardan da Türkiye için yardım talebinde bulunuyorlar.







Güney Afrika merkezli Time to Care yardım derneği yetkilisi Serkan Ergül, Pazartesi sabahından itibaren, Türkiye’nin güney ve doğu illerini sallayan depremlerden zarar görenlere bir nebze yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı. Ergül şunları söyledi, “Pazartesi meydana gelen feci depremden sonra arkadaşlarla biraraya geldik ve yerli dostlardan da tavsiyeler aldık, ve Pazartesi’nden itibaren Time to Care gönüllüleri ve Güney Afrika’daki diğer Türk kuruluşlar ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Çok şükür şu ana kadar yerel dostlarımızdan ve burada yaşayan Türk büyüklerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan güzel destekler geldi. Gelen rakamlar artıyor. Nizamiye yanında farklı camilerde de buroşürler dağıtıldı, bugün de Cuma Namazı dolayısı ile Nizamiye’de gıyabi Cenaze Namazı kılındı. Akabinde de cami cemaati kampanyamıza güzel bir destek verdi. Buradaki Türk ve yerli öğrenciler, en küçüğünden büyüğüne yardım kampanyası için burada. Biz dernek olarak toplanan bu yardım paralarını depremde en büyük zarar görenlere ulaştıracağız. Allah yardım yapan herkesten razı olsun ve Türkiye’deki kardeşlerimize de sabırlar versin”.





Doğu Afrika ülkelerinde yaşayan Hizmet gönüllüleri de depremzedeler için yardım kampanyası başlattılar. Uganda merkezli Nil İnsani Kalkınma Ajansı Direktörü Bilal Köse, kampanyayı şöyle özetledi: “Uganda’da işadamı üyelerimiz var. Bazılarının aileleri, akrabaları depremden zarar gördü ve yakınları vefat edenler var. Esnaflar kendi imkanları ile bizlerin organizasyonu aracılığı ile yardım gönderiyorlar. Derneğimiz uluslararası bir dernek, yurtdışına yardım yapabiliyoruz. Uganda başbakanlık ofisine, ilgili bakanlıklara ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu resmi kurumlara yazılar yazdık, yardım kampanyamız hakkında bilgi verdik. Yerlilerden ve arkadaşlardan oluşan yönetimimizle biraraya geldik ve çalışmalarımıza başlamış olduk. Şu ana kadar 2 bin Euro toplandı. Bizim hedefimiz yıl boyunca toplanan yardımları muhtaçlara ulaştırmak. Uganda’da faaliyet gösteren Galaxi Koleji’miz de velilerini topladı. İki yerel, iki uluslararası okulumuz var. Bu okullar da derneğimiz üzerinden kendi kampanyalarını başlattılar. Hastanemiz de var. Sağlık çalışanlarımız da bu kampanyaya destek verecekler. Asıl hedefimiz Uganda halkının bu kampanyamıza destek vermeleri.”





Afrika ülkelerinde depremzedeler için toplu dualar ediliyor





Nizamiye’de Cuma Namazı’nın ardından caminin avlusunda depremin yıkımını gösteren fotoğraflardan bir sergi yapıldı ve deprem videoları gösterildi. Johannesburg’ta yer alan Horizon ve Sema kolejlerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile toplu dualar yapıldı. Sema Koleji’nde depremzedelere yardım için kermes düzenlendi.





Mozambik ve Tanzanya’daki işadamları ve eğitimciler de biraraya gelerek deprem felaketinin yaralarını bir nebze sarabilmek adına kampanyalar başlattılar ve toplu programlar düzenleyerek dualar ediyorlar.





Nile yardım derneği yetkilisi Köse, kampanya yanında Ubayyi İslamic Koleji’nde de 200 öğrencinin depremde hayatını kaybedenler için toplu hatimler indirdiklerini, dualar ettiklerini ve Cuma Namazı’ndan sonra gıyabi cenaze namazı kılındığını söyledi. Köse ayrıca, Jinja köyünde teneke evlerde yaşayan insanların da biraraya gelerek, depremde hayatını kaybedenler için dualar ettiklerini belirtti. Jinja Ummul Kura Okulu ve Yetimhanesi’ndeki çocuklar da depremden zarar görenler için dualar ettiler.





Güney Afrika Başkanı Ramaphosa, Ulusa Sesleniş Konuşmasında Türkiye’deki depremzedeleri andı





Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Pazartesi günü yaşanan depremin ardından bir taziye mesajı yayınladı. Başkan şunları ifade etti, “Hükümetimiz ve milletimiz, Türkiye ve Suriye’de yaşanan akıl almaz can kayıplarından ve iki halkın şu anda karşı karşıya olduğu büyük çaptaki sosyal ve ekonomik altyapı hasarından dolayı derin üzüntü duymaktadır. Kalbimiz sevdiklerini kaybeden veya yakınlarını arayan ailelerle birlikte, yaralılara ve hayatta kalanlara şifalar diliyoruz." Ramaphosa, Perşembe günkü Meclis açılışı dolayısıyla yaptığı Ulusa Sesleniş Konuşması’nda da, Türk halkına en içten taziye dileklerini sunarken, depremin hemen ardından Türkiye’ye ulaşan Güney Afrika insani yardım kuruluşu Gift of the Givers'a teşekkürlerini iletti.