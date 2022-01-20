Samanyolu Haber /Gündem / Afrika için dikkat çeken rapor: En zengin 6 kişi detayı şok etti! /20 Ocak 2022 16:22

Afrika için dikkat çeken rapor: En zengin 6 kişi detayı şok etti!

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, Afrika'daki en zengin 6 kişinin servetinin, kıta nüfusunun %50'sinden daha fazla olduğunu ortaya koydu

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Oxfam raporunda, dünyanın 'en zenginleri' her zamankinden daha zengin olmaya devam ederken, orta ve alt sınıfların Kovid-19 salgını nedeniyle nasıl daha da fakirleşmeye devam ettiğini ayrıntılı olarak açıklıyor. Oxfam, dünyadaki süper zenginlerin yıllık yüzde 2-5 varlık vergisi vermeleri durumunda milyarlarca insanın yoksulluktan nasıl kurtulacağını açıkladığı son raporunda, Afrika'ya ilişkin çarpıcı rakamlara yer verdi.

EN ZENGİN 6 KİŞİNİN SERVETİ, AFRİKA'NIN YARISINDAN BÜYÜK...
Afrika'nın en zengin 5 kişisi arasında Nijerya'dan 3 isim yer alırken, bunlar, 13,5 milyar dolarlık servetiyle Aliko Dangote, 6,5 milyar dolarlık servetiyle Mike Adenuga, 4,9 milyar dolarlık servetiyle Abdulsamad Rabiu oldu. Kıtadaki diğer 2 süper zengin 8,2 milyar dolarla Mısır’dan Nassef Sawiris, 7,9 milyar dolarla Güney Afrika’dan Nicky Oppenheimer oldu.


Raporda, Afrika’nın en zengin 6 kişisinin sahip olduğu 45,8 milyar dolarlık servetin kıta nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 678 milyon en yoksul Afrikalının sahip olduğu 41,9 milyar dolarlık servetten fazla olduğuna vurgu yapıldı.

DEVLET BAŞKANININ SERVETİ DİKKAT ÇEKTİ...
Diğer yandan, en zengin 5 kişinin servetinin Kovid-19 salgını sırasında üçte bir oranında (9,7 milyar dolar) arttığı belirtildi. Raporda 5 milyon dolardan fazla serveti olan Afrikalılardan yüzde 2,50 milyon doları olanlardan yüzde 3,1 milyar doları olanlardan yüzde 5 varlık vergisi alınması halinde kıta ülkelerinin yaklaşık 19,87 milyar dolar toplayabileceğine yer verildi. Ayrıca raporda, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın 530 milyon dolarlık varlığıyla ülkesinin en zengin 4. kişi olması dikkati çekti.
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