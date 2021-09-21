Samanyolu Haber /Gündem / Afrika için yazdığı kitabını tanıttı ama saati 30 bin Euro! /21 Eylül 2021 10:47

Afrika için yazdığı kitabını tanıttı ama saati 30 bin Euro!

Emine Erdoğan'ın 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının piyasaya çıkması üzerine yapılan tanıtımlarda kullanılan bir fotoğraf dikkat çekti. İyi Partili Ahmet Erozan, "Erdoğan'ın Chopard Happy Diamonds kol saati çakma değilse 30 bin euro'dan başlıyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın fiyatı 30 bin euro’dan başlayan kol saati kullandığını söyledi.
 

‘AFRİKA’NIN YOKSULLUĞU İLE UYUM HALİNDE’ 

Emine Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti sırasında çekilen fotoğraftaki kol saatinin lüks marka Chopard olduğuna dikkat çeken Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tayyip yazar da Emine hanım yazmaz mı..! Fotoğraflarla bezenmiş ‘Afrika’ya seyahatlerim’ kitabı piyasada… Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30.000 Euro’dan başlıyor…” dedi.
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