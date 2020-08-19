Samanyolu Haber /Dünya / Afrika ülkelerinden darbenin yaşandığı Mali'ye ambargo /19 Ağustos 2020 10:38

Afrika ülkelerinden darbenin yaşandığı Mali'ye ambargo

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe girişiminin nedeniyle Mali'ye hava ve kara sınırlarını kapatma kararı aldı.

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ECOWAS'tan, görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğu darbe girişimine ilişkin ikinci açıklama geldi.

Açıklamada, ECOWAS'ın yaklaşık 2 aydır ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla arabuluculuk girişiminde bulunduğu belirtilerek darbe girişiminin ülkede ve bölgede barış ile istikrar çabalarına olumsuz yansıyacağı kaydedildi.

Demokratik yollarla seçilmiş Keita hükümetinin darbe girişimiyle devrilmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, ECOWAS'ın, darbe girişiminde bulunanların meşruiyetini kesinlikle reddettiği vurgulanarak, anayasal düzenin derhal yeniden tesis edilmesi istendi.

Kara ve hava sınırları kapatılacak

Ordunun Keita ve alıkonan diğer yetkililerin güvenliğinden sorumlu olduğu ifade edilerek hepsinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin, ECOWAS'ın tüm karar alma organlarındaki görevlerinin askıya alındığı kaydedildi.

ECOWAS'ın, üye ülkelerin, Mali ile tüm kara ve hava sınırlarını kapatmaya, ticari ilişkileri durdurmaya karar verdiği aktarıldı. Darbe girişiminde bulunanlara ve iş birlikçilerine karşı yasal yaptırım uygulanması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, anayasal düzenin tesisi için ülkeye üst düzey bir heyet gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

ECOWAS'ın son açıklaması, Keita'nın istifa ettiğini duyurmasından dakikalar önce geldi. Gün içinde yapılan ilk açıklamada da darbe girişiminde yer alan askerlere "kışlanıza dönün" çağrısı yapılmıştı.
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