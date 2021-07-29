Afrika'da aşı krizi büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, kıta genelinde 820 milyon aşıya ihtiyaç duyulurken bunun sadece 82 milyonunun kendilerine ulaştığını belirtti.







Moeti, "Afrika'ya aşı temininde tünelin sonunda bir ışık var ama bu söndürülmemeli." dedi.1,3 milyarı aşan nüfusuyla kıtanın yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini kaydeden Moeti, yeterli aşının temin edilememesi durumunda vakaların artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.





Afrika'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 642 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 599'a çıktı.Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.