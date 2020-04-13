Samanyolu Haber /Dünya / Afrika'da 'istilacı çekirge' krizi /13 Nisan 2020 20:40

Afrika'da 'istilacı çekirge' krizi

Afrika'daki bazı ülkelerde görülen çekirge istilası, son 70 yılın en büyük felaketi olarak nitelendiriliyor. Ayrıca uzmanlar, ikinci dalga istilanın, bir öncekinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde olduğunu dile getiriyor.

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Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Yaklaşık 200 bin hektarlık araziye zarar veren çekirgeler, 356 bin ton tahılın kaybına yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada, ülkede çekirgelerin, yaklaşık 200 bin hektarlık araziye zarar vermesi sonucu 356 bin ton tahılın kaybına yol açtığı belirtildi.

Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

FAO Etiyopya Temsilcisi Fatouma Seid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çekirge istilasının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye denk geldiği bu dönemde, halkın geçim kaynaklarını korumak için azami çabanın sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Seid, koşullar izin verdiği taktirde FAO'nun, çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.Bir kilometrekarede yer alan 40 ila 80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.
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