Samanyolu Haber /Dünya / Afrika'da şaşırtan sonuç! /23 Mayıs 2020 20:47

Afrika'da şaşırtan sonuç!

100 bin vak'a başına Avrupa'da 5 bine yakın ölüm kaydedilirken, Afrika'da bu sayı 3 bin civarında.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'da yeni tip Koronavirus (Covid-19) verileri üzerinde yapılan incelemenin "farklı bir seyre" işaret ettiğini açıkladı.

54 ülkeden alınan verilere göre 23 Mayıs itibarıyla Afrika'da toplam 103 bin 933 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. Can kaybı ise 3 bin 183.

Bu veriler, kıta için öngörülen felaket senaryosunun gerisinde olunduğunu ortaya koyuyor.

WHO, elde edilen veriler üzerinden yaptığı "farklı gidişat" ifadesine ek olarak şu değerlendirmede bulunuyor: "Afrika'da vak'a sayıları dünyanın diğer bölgelerinde görüldüğü gibi katlanarak çoğalmadı, yüksek ölüm verileri kaydedilmedi."

AFRİKA'NIN SALGINA KARŞI GENÇ NÜFUS AVANTAJI VAR

100 bin vak'a başına Avrupa'da 5 bine yakın ölüm kaydedilirken, Afrika'da bu sayı 3 bin civarında.

Yapılan değerlendirmeler, Afrika'nın en genç nüfusa sahip olan kıta olmasının, salgının etkileri noktasında, olumlu sonuçlar elde edilmesinde rol oynadığını ortaya koyuyor.

Kıtanın yüzde 60'ı 25 yaşın altında.

Avrupa genelinde kaydedilen ölümlerin yüzde 95'i, 60 yaşın üzerindeki kişileri kapsıyor.
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