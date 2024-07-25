Samanyolu Haber /Dünya / Afrika'daki krizde Türkiye karşıtı açıklama: Türk gemilerini istemiyoruz /25 Temmuz 2024 13:20

Afrika'daki krizde Türkiye karşıtı açıklama: Türk gemilerini istemiyoruz

Afrika'da Türkiye'nin yakın müttefiki Somali ile Etiyopya arasında yaşanan kriz sürerken, TSK'nın Somali'de görevlendirilmesi için sunulan tezkereye bölgeden itiraz geldi.

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Türkiye'nin Afrika'daki müttefiki Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, bölgede Türk donanmasının konuşlanmasına karşı bir açıklama yayınladı.

Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptı,  son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yükseltmişti.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size verilebilecek hiçbir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud

TÜRKİYE DEVREYE GİRMİŞTİ

Türkiye, arabuluculuk için devreye girerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ve Somali'nin dışişleri bakanlarını bu ay başında Ankara'da ağırlamıştı.

Buluşma sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, ilerleme kat ettiklerini ve görüşmelerin 2 Eylül'de devam edeceğini söylemişti.

Gerilim sürerken Somaliland'dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi. Somaliland Dışişleri Bakanlığı imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Türk donanmasının karasularımızda konuşlanma ihtimalini kesin olarak reddediyoruz" denildi.

SOMALİ TEZKERESİNE CHP'DEN TEPKİ

Türkiye, Afrika'daki yakın müttefiki Somali ile şubat ayında savunma anlaşması imzalamış ve sınırlarını koruması için deniz gücü desteği sözü vermişti. Nisan ayında savunma ve ekonomi alanlarında imzalanan anlaşmalar kapsamında Türkiye'ye ait bir askeri gemi, Mogadişu'ya gitmişti.

Bu gelişmelerin ardından TSK'nın Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin geçen hafta TBMM'ye gönderilmesi dikkat çekti.

Türkiye'nin anlaşmalar kapsamında Somali sularına donanma desteği göndermeye hazırlandığı da bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Somali'de konuşlu birliklerimizin halihazırda muharebe görevi yoktur, gelecekte de olmamalı" demişti.
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