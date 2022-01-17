Samanyolu Haber /Dünya / Afrikalıları Covid'e karşı güçlü yapan gen bulundu /17 Ocak 2022 19:24

Afrikalıları Covid'e karşı güçlü yapan gen bulundu

İsveç'te yapılan araştırmada, bazı insanlarda Covid-19'u yüzde 20 hafifleten bir gen bulundu. Henüz hakem heyetinden geçmeyen araştırmanın daha etkili aşı ve ilaçların önünü açması bekleniyor.

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Bazı kişilerin Covid-19 hastalığını daha ağır geçirirken bazılarının niçin çok daha hafif geçirdiğinin sırrı çözülüyor. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, bazı insanlarda bulunan bir gen, Covid'i yüzde 20 oranında hafifletiyor.

Karolinska Enstitüsü’nde yapılan ve Nature Genetics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu gen, insan vücudunun Covid'e yol açan Sars-CoV-2 virüsünü yok etmek için bir protein üretmesini sağlıyor. Bu gen aynı zamanda, insan vücudunda bulunan ve uzun olduğunda virüsü yok etmekte daha başarılı olan OAS-1 proteininin boyutunu da belirliyor.  

Araştırmada, ataları Avrupalı olan her üç kişiden birinde ve Afrikalı olan her 10 kişiden sekizinde bu genin görüldüğü iddia ediliyor.

Henüz hakem heyeti incelemesinden geçmeyen bu araştırmanın, niçin bazı ülkelerdeki ölüm oranlarının diğer yerlere kıyasla daha yüksek olduğunu açıklaması bekleniyor. Araştırmacılar aynı zamanda, bu genin keşfiyle Covid'e karşı daha etkili aşı ve ilaçların geliştirilebileceğini umuyor. 
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