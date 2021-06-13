Afrin’deki patlama için soruşturma çağrısı

Saldırıya ilişkin tartışmalar sürerken Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) yeni bir açıklama geldi. ENKS, Afrin kent merkezindeki El Şifa Hastanesi’ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.







ENKS Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada faillerinin tespit edilebilmesi için ilgili devletlerin bu saldırıyı soruşturması gerektiği belirtildi.ENKS ilgili ülkeleri ve uluslararası toplumu Suriyelilerin acılarına son vermek için acil bir siyasi çözüm bulmaya ve bu eylemlere son vermeye çağırdı.





SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, daha önce sivillerin hayatını kaybettiği diğer patlamalarda olduğu gibi bu patlama ile de ilgilerinin olmadığını açıkladı.





Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırının Suriye hükumetinin kontrolü altındaki bölgelerden atılan füzelerle yapıldığını ileri sürdü.