Afrin'de bir insanlık dramı yaşanıyor

ANHA’ya konuşan Şimo; aldıkları duyumlara göre Türk askerleri ve IŞİD mensuplarının kentten kaçırdığı kadınları Ezaz’daki pazarlarda sattığını söyledi. Kendisi de bir Ezidi olan Şimo; uygulamaların Şengal’i çağrıştırdığını belirterek “DAİŞ’in Şengalli kadınları yerlerinden etmesi, pazarlarda satması ve katletmesi gibi şimdi de aynısını Türk devleti Efrîn’de yapıyor. Türk devleti de, DAİŞ çeteleri de kadınların gücünden korkuyor ve bu yüzden de tüm kirli yöntemlerle kadına saldırıyorlar” dedi.







Afrin’in işgalinden sonra; sadece kadınlara yönelik değil, pek çok kesime yönelik kaçırılma iddiaları sık sık basına yansımıştı. Afrin’i elinde tutan örgütlerin yerli halka zulmettiği, mallarına el koyduğu ve pek çok kişiyi öldürdüğü öğrenilmişti.





Ancak Hediye Şimo’nun iddiasına göre bu kaçırılmalar durmuş değil. Savaş uçakları, bombardımanlar yüzünden Afrin halkının kentten çıkmak zorunda kaldığını ama topraklarından da uzaklaşmadığını ve Ezaz’da yaşamını sürdürenler olduğunu söyleyen Şimo yaşananları şu sözlerle dile getirdi:





“Çok kötü şeyler oldu. Dışarıya kapalı bir yer, tam olarak haber alınamıyor. Özellikle kadınların neler yaşadığı çok bilinmiyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, katlediliyor, genç kızlar kaçırılıyor. Bölgeyle iletişimin tam olarak sağlanamamasına rağmen günlük olarak kaçırılma, katledilme haberleri alınıyor. Şimdi de kadınların pazarlarda satıldığı haberleri geliyor. Burada tarihin kendini tekrar ettiğini görüyoruz. Ağustos 2014’te DAİŞ çeteleri Şengal’e saldırdığında çocukları, yaşlıları, erkekleri katlettiler, halk zorla yerinden edildi. 5 binden fazla Ezidî kadın DAİŞ çetelerinin eline esir düştü, pazarlarda satıldılar. Direnen kadınlar katledildi, işkenceye uğradı. Tecavüze direnen 19 kadın kafeste yakılarak katledildi. Birçok kadın DAİŞ çetelerinin eline düşmemek için uçurumlardan atlayarak yaşamını yitirdi. DAİŞ çetelerinin ‘başkent’ ilan ettiği Reqa’da birçok Ezidî kadın tecavüze uğradı, satıldı. Tüm dünya bu yaşananlara tanık oldu. Tarih şimdi de Efrîn’de tekrar ediyor.”





Afrin’de yaşanan kadın kırımına karşı herkesi duyarlı olmaya çağıran Hediye Şimo; Şengal’de olduğu gibi Afrin’deki Êzidi köylerinin, kutsal mekânlarının yıkıldığına dikkat çekti. Yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Şimo; insan hakları kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.