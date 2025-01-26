AfSV’den Bolu'daki faciada vefat edenler için taziye

Alliance for Shared Values-Ortak Değerler İttifakı (AfSV), sosyal medya hesabı X’den yayımladığı taziye mesajında yangın faciasında hayatını kaybedenlere rahmet dilerken yangınlara karşı alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi hususunda ilgililerin harekete geçmesini istedi.





”HALKIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN”

AfSV açıklamasında, ‘‘ Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, geride kalan aile fertleri ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.





Bu elim olayın, yangınlara karşı alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesine ve güçlendirilmesine vesile olmasını temenni ederiz. Başta yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleri olmak üzere bütün halkımızın başı sağ olsun. Cenab-ı Erhamür-Rahimin bütün insanlığı yangın ve başka her türlü afetlerden muhafaza buyursun.’’ denildi.