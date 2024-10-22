AfSV: 'Sözleri ve eylemleri Hizmet’e rehber olmaya devam edecek'

Alliance for Shared Values-Ortak Değerler İttifakı (AfSV), açıklamasında “Üzgün kalplerle ve Allah’ın iradesine boyun eğerek, sevgili Fethullah Gülen “Hocaefendi”nin bu fani dünyadan ayrıldığını duyuruyoruz.” denilen açıklamada, “Hizmet’in demokratik ülkelerde gelişmekte olduğunu ve büyümeye devam edeceğini belirtmek önemlidir. Sayın Gülen’in bir “yerine geçecek” kişi olmayacaktır, çünkü kendisi hareket içinde resmî bir pozisyona sahip değildi. Yine de, onun mirası güçlü bir ilham kaynağı olarak kalacaktır. Onun hayatını, kendini adadığı işleri devam ettirerek onurlandıralım: eğitim, diyalog, karşılıklı anlayış, saygı ve dünyada barışı teşvik etmek.” ifadeleri kullanıldı.







Açıklamanın tamamı şöyle:





Hizmet katılımcıları ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan için inanç, bilgelik, entelektüel ve manevi liderlik anlamında yüce bir şahsiyet olan Sayın Gülen’in vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Bir süre mücadele ettikten sonra, Sayın Gülen hayatının son yıllarını geçirdiği Pensilvanya’daki Pocono Dağları yakınındaki inziva merkezinin yakınında, 20 Ekim 2024 tarihinde vefat etti. Merhamet, eğitim ve diyaloğa dayalı öğretileri, insanlığa hizmet etmeye kendini adamış olanları rehberlik etmeye ve ilham vermeye devam edecektir.







Bu, Hizmet topluluğu için yas, tefekkür ve dua zamanı. Sayın Gülen’in mirası, hayatının koşullarını aşmaktadır. O, etkisi nesiller boyunca hissedilecek olağanüstü bir dinî ve entelektüel düşünür olarak ayakta durmaktadır. Bir keresinde şöyle demişti: “Değerlerimiz herhangi bir kişiye bağlı değildir. Onların varlığı hiçbir bireyin varlığına bağlı değildir. Bu değerler, yarın parçalanmadan insanları bir arada tutmaya yeterlidir. İnsanlara Allah rızası için hizmet etme ruhu devam ettiği sürece, Allah bu hareketin dağılmasına izin vermeyecektir. Biz yalnızca O’na güveniyoruz ve O’na dayanıyoruz.”





Hizmet hareketine yönelik manevi rehberlik, uzun yıllardır bilgelik ve ilham sağlayan bir grup yakın arkadaşı tarafından sürdürülecektir. Sayın Gülen son yıllarda aktif bir rol oynamamış olsa da, sürekli olarak istişareyi ve ortak karar almayı teşvik etti; bu uygulama, hareketin eğitim, diyalog ve insani yardım alanlarındaki çalışmalarının devamını sağlayacaktır.





Hizmet’in demokratik ülkelerde gelişmekte olduğunu ve büyümeye devam edeceğini belirtmek önemlidir. Sayın Gülen’in bir “yerine geçecek” kişi olmayacaktır, çünkü kendisi hareket içinde resmî bir pozisyona sahip değildi. Yine de, onun mirası güçlü bir ilham kaynağı olarak kalacaktır. Hizmet katılımcıları, insanlara hizmet ederek Allah’a hizmet etme misyonlarını sürdürürken onun sözlerine ve eylemlerine rehberlik için bakmaya devam edeceklerdir.





Onun hayatını, kendini adadığı işleri devam ettirerek onurlandıralım: eğitim, diyalog, karşılıklı anlayış, saygı ve dünyada barışı teşvik etmek.





Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi paylaşıyoruz. Allah’tan onun ruhu için rahmet ve mağfiret dilerken, lütfen onun huzuru için bizimle dua edin.





En derin saygılarımızla…