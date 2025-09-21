AfSV'den önemli program: Hizmet Hareketi'nin temel değerlerinin dini kaynakları tanıtılacak

New York merkezli Alliance for Shared Values (Ortak Değerler İttifakı – AfSV), Hizmet Hareketi’nin temel değerlerinin dini kaynaklarını kamuoyuna tanıtmak üzere özel bir program düzenliyor.





“İnsanlığa hizmet” merkezde





Programda, Hizmet Hareketi’nin merkezinde yer alan “insanlığa hizmet” ilkesinin İslami kaynakları ve evrensel insani değerlerle ilişkisi ele alınacak. Programda, Hizmet Hareketi'nin neden hem dini hem de evrensel değerlere dayandığı, dünya barışına katkısı ve tüm insanlığı kucaklamanın önemi masaya yatırılacak.





Uzman isimler konuşacak





Programa, alanında uzman isimler Ahmet Kurucan, Emine Eroğlu, Ayhan Kardaş, Alp Aslandoğan ve Hamidullah Öztürk konuşmacı olarak katılacak.





Canlı yayın tüm platformlarda





Etkinlik, online platformlarda canlı yayınlanacak. AfSV, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, programda şu sorulara cevap aranacağını vurguladı:





Hizmet Hareketi’nin temel değerlerinin dini kaynakları neler?





Neden İslami ve evrensel insani değerler esas alınıyor?





Dünya barışı için tüm insanlığı kucaklamak neden önemli?





Yayın Saatleri





Türkiye – 20:00





Avrupa – 19:00





New York – 1:00 PM





Houston – 12:30 PM





Los Angeles – 10:30 AM





Toronto – 1:30 PM



