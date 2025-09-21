Samanyolu Haber /Gündem / AfSV'den önemli program: Hizmet Hareketi'nin temel değerlerinin dini kaynakları tanıtılacak /21 Eylül 2025 17:00

AfSV'den önemli program: Hizmet Hareketi'nin temel değerlerinin dini kaynakları tanıtılacak

AfSV, online bir programla Hizmet Hareketi'nin İslami ve evrensel değerlerinin dini kaynaklarını ele alacak.

SHABER3.COM

New York merkezli Alliance for Shared Values (Ortak Değerler İttifakı – AfSV), Hizmet Hareketi’nin temel değerlerinin dini kaynaklarını kamuoyuna tanıtmak üzere özel bir program düzenliyor.

“İnsanlığa hizmet” merkezde

Programda, Hizmet Hareketi’nin merkezinde yer alan “insanlığa hizmet” ilkesinin İslami kaynakları ve evrensel insani değerlerle ilişkisi ele alınacak. Programda, Hizmet Hareketi'nin neden hem dini hem de evrensel değerlere dayandığı, dünya barışına katkısı ve tüm insanlığı kucaklamanın önemi masaya yatırılacak.

Uzman isimler konuşacak

Programa, alanında uzman isimler Ahmet Kurucan, Emine Eroğlu, Ayhan Kardaş, Alp Aslandoğan ve Hamidullah Öztürk konuşmacı olarak katılacak.

Canlı yayın tüm platformlarda

Etkinlik, online platformlarda canlı yayınlanacak. AfSV, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, programda şu sorulara cevap aranacağını vurguladı:

Hizmet Hareketi’nin temel değerlerinin dini kaynakları neler?

Neden İslami ve evrensel insani değerler esas alınıyor?

Dünya barışı için tüm insanlığı kucaklamak neden önemli?

Yayın Saatleri

Türkiye – 20:00

Avrupa – 19:00

New York – 1:00 PM

Houston – 12:30 PM

Los Angeles – 10:30 AM

Toronto – 1:30 PM

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AfSV'den önemli program: Hizmet Hareketi'nin temel değerlerinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:11