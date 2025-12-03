AfSV'den gençler için dikkat çeken yarışma: Hizmet'in değerlerini anlatacaklar

Hizmet Hareketi’nin temel değerleri ilk kez 2021 yılında yayımlanan “Hizmet Hareketi’nin Temel Değerleri” belgesinde kapsamlı bir biçimde derlenmişti. Yarışma kapsamında gençler bu değerlere kendi perspektiflerinden yaklaşarak eser üretebilecekler.





Kapsamı oldukça geniş tutulan etkinlikte çizim, resim, kısa film, dijital çizim, dijital kolaj, fotoğraf ve animasyon gibi pek çok format kabul ediliyor. Tüm kategorilerde toplamda 36 kişiye kadar ödül verilecek.





Ödüller:





1’incilik: 300 dolar





2’ncilik: 200 dolar





3’üncülük: 100 dolar





Son Başvuru Tarihi: 4 Ocak 2026





Yarışma şartları ve başvuru formuna AFSV’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor:













Etkinlik organizatörleri, yarışmanın çevredeki gençlere, öğrencilere, gönüllülere ve sanata ilgi duyan herkese duyurulmasını teşvik ediyor.





Yarışmaya ilişkin Instagram, Facebook ve Twitter duyurularının Türkçe ve İngilizce bağlantıları da paylaşıma açıldı.