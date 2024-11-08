AfSV'den önemli açıklama: Hizmet hareketi yoluna nasıl devam edecek?

New York merkezli Alliance for Shared Values-Ortak Değerler İttifakı (AfSV), Sosyal Medya hesabı X’ten, ‘Ortak akıl ve Kollektif Miras: Hizmet Hareketi’nin geleceği’ başlıklı yazılı bir açıklamada bulundu.





Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ruhunun ufkuna yürümesi nedeniyle, Hizmet Hareketi gönüllülerine bir kez daha başsağlığının dilendiği açıklamada, Hizmet Hareketi’nin dün olduğu gibi bugün de, barış içinde birlikte yaşama ve insanlığa hizmet etme ortak idealine matuf olarak, ilhamını İslamî ve evrensel insanî değerlerden alan barışçıl bir sivil toplum hareketi olduğuna dikkat çekildi.





İLHAMINI İSLAMİ VE EVRENSEL İNSANİ DEĞERLERDEN ALAN BARIŞ HARKETİ

AfSV açıklamasında; “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ruhunun ufkuna yürümesi münasebetiyle Hizmet gönüllülerine ve sevenlerine taziyelerimizi sunar, Cenâb-ı Hak’tan sabr-ı cemil niyaz ederiz. Bugüne kadar farklı vesilelerle duyurulduğu üzere, Hizmet Hareketi, barış içinde birlikte yaşama ve insanlığa hizmet etme ortak idealine matuf olarak; toplumsal sorumluluk ve hayırseverlik çerçevesinde, eğitim, diyalog ve insani yardım faaliyetlerini önceleyen, gönüllülük esasına dayanan, dinî, sosyal ve kültürel çeşitliliği kucaklayan, ilhamını İslamî ve evrensel insanî değerlerden alan barışçıl bir sivil toplum hareketidir.”denildi.





DÜNYANIN HER YERİNDEKİ HİZMET GÖNÜLLÜLERİ, BU MİRASIN SAHİBİ

Ömrünü insanlığa adayan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ardından, milyonlarca insana ilham veren manevi, fikrî ve kültürel bir miras bıraktığının altı çizilerek; “Hocaefendi’nin fikirlerini benimseyerek müspet hareketi esas alan, insanlığa hizmet için çalışan dünyanın her yerindeki Hizmet gönüllüleri, bu mirasın sahibidir.” şeklinde kaydedildi.





'ORTAK AKIL VE İSTİŞARE ESAS'

Hocaefendi’nin, ilk günlerinden itibaren istişare mekanizmasının işletilmesini bizzat sağladığını, her vesileyle tavsiye ve teşvik ettiğinin belirtildiğini açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Küresel tecrübe paylaşımı ve danışma süreçleri, her seviyede ilgili heyetler ve platformlar aracılığıyla gerçekleştirilerek, Hizmet gönüllüleri arasında etkili bir iş birliği ve bilgi paylaşımı mümkün olmuştur. Hizmet Hareketi’nin tüm faaliyetlerinde bugüne kadar olduğu gibi ortak akıl ve istişare esas olacaktır.





ÇOĞULCULUK, ŞAFFAFİYET VE HEYETLERİN ÇEŞİTLENDRİLMESİ ESAS

Hizmet Hareketi, temel değerleri çerçevesinde hareketin geneliyle uyumlu yerelleşmeyi, çoğulculuğu, şeffaflığı, her seviyedeki heyetlerin gençleştirilmesini ve çeşitlendirilmesini esas almaktadır. Bu çalışma usulü, faaliyetlerin planlanması ve karar alma süreçlerinde her zaman belirleyici olmuştur, gelecekte de olmaya devam edecektir.





TEMEL DEĞERLER, HOCAEFENDİ’NİN REHBERLİĞİNDE HAZIRLANDI

‘Hizmet Hareketi’nin Temel Değerleri, Hocaefendi’nin rehberliğinde hazırlanmış ve tensipleriyle açıklanmıştır. Bu temel değerler barışı, adaleti, eğitimi, insani yardımı, hukuk ve insan haklarına saygı ile kültürlerarası diyaloğu teşvik etmektedir. Hizmet gönüllüleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu değerler çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, insanlığa hizmet etmeye Allah’ın izni ve inayetiyle devam edecektir.”