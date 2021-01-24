Afyon Cezaevinde koronavirüs alarmı

Cezaevlerinden koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Afyon Ceza İnfaz Kurumu’nun yeni binasındaki en az bir koğuşta tüm mahpusların tat ve koku kaybı yaşadıkları, revire ve hastaneye götürülmedikleri, memurların koğuşa ilaç atıp gittikleri iddia edildi.









Eşiyle telefon görüşü yaptıktan sonra Bold Medya’ya ulaşan bir tutuklu yakını şunları söyledi: “Eşim Afyon Cezaevi’nde. Tüm koğuş korona olmuş. Doktora götürmüyorlar. Eşim nefes darlığı çekiyor. Hastalığı çok kötü geçiriyor. Tedavi olarak mazgaldan sadece ağrı kesici veriyorlarmış. 10 kişilik yerde 23 kişi kalıyorlar!”





BİRÇOK İNSAN ÖLDÜ

Türkiye’de koronavirüs salgını başladığı günden bu yana cezaevlerinde birçok insan hayatını kaybetti. Bilinen vakalar şöyle: Bursa Telekom Bölge Müdür Yardımcılığı’ndan emekli olan 49 yaşındaki Hüseyin Özen 14 Kasım 2020’de Bursa H Tipi Cezaevinde hayatını kaybetti. Emekli şoför Kemal Polat (68), 6 Aralık 2020 Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde, polis memuru Veysel Atasoy Kütahya Tavşanlı Cezaevinde, 30 yaşındaki memur Yunus Gökgöz İzmir Buca Cezaevinde, Mehmet Yeter Samsun Bafra Cezaevinde, İsmet Nice İzmir Şakran Cezaevinde yaşamını yitirdi. En son vaka ise 18 Ocak 2021’de Düzce Cezaevinde meydana geldi. Bilecik Barosu’na kayıtlı tutuklu avukat Metin Yücel koğuşta virüs kaparak öldü.





MAHPUSLARA KÖTÜ MUAMELE

Afyon Cezaevinde kaloriferlerin yanmadığı ve mahpuslara kötü muamele yapıldığı da biliniyor. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, eşi Afyon’da kalan bir mahpus yakınından gelen mektubu Twitter hesabından paylaştı. Mektupta “Eşim Afyon 1 No’lu T Kapalı Cezaevi’nde kalıyor bir haftadır kaloriferleri yanmıyor, eşim çok soğukta hasta olmuş, kimse ilgilenmiyor ve kötü muamele görüyorlar ve bu eziyeti çekiyorlar.” ifadeleri yer aldı.