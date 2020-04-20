Samanyolu Haber /Gündem / Afyon Cezaevi'ndeki 50 gardiyan karantinaya alındı /20 Nisan 2020 23:32

Afyon Cezaevi'ndeki 50 gardiyan karantinaya alındı

Afyon Cezaevi'ndeki 50 gardiyanın Afyon Devlet Hastanesinde karantinaya alındığı belirtildi.

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İzmir Buca Cezaevinden sonra Afyon Cezaevi'nde de 2 gardiyana kovid-19 teşhisi konuldu. 50 infaz koruma memuru ise Afyon Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.

Cezaevlerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Afyon Cezaevinde iki gardiyanın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 50 infaz koruma memuru karantinaya alındı. Haberi HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

“ÖLÜMLERDEN SİZ SORUMLUSUNUZ”

Gergerlioğlu, “Yurdun her yerinden cezaevlerindeki Covid 19 (+) vakaları geliyor. Afyon Cezaevinde 2 İKM’de Covid 19 (+), birinin adı H.İ.G. 50’ye yakın İKM de Afyon Devlet Hastanesinde olduğu bilgileri geliyor.” Cezaevlerindeki salgın tehdidine karşı hep uyarında bulunduğunu belirten Gergerlioğlu, “Yasa sonrası ölümlerden siz sorumlusunuz!” diye konuştu. 
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