Afyon Cezaevi'ndeki 50 gardiyan karantinaya alındı

İzmir Buca Cezaevinden sonra Afyon Cezaevi'nde de 2 gardiyana kovid-19 teşhisi konuldu. 50 infaz koruma memuru ise Afyon Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.





Cezaevlerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Afyon Cezaevinde iki gardiyanın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 50 infaz koruma memuru karantinaya alındı. Haberi HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.





“ÖLÜMLERDEN SİZ SORUMLUSUNUZ”





Gergerlioğlu, “Yurdun her yerinden cezaevlerindeki Covid 19 (+) vakaları geliyor. Afyon Cezaevinde 2 İKM’de Covid 19 (+), birinin adı H.İ.G. 50’ye yakın İKM de Afyon Devlet Hastanesinde olduğu bilgileri geliyor.” Cezaevlerindeki salgın tehdidine karşı hep uyarında bulunduğunu belirten Gergerlioğlu, “Yasa sonrası ölümlerden siz sorumlusunuz!” diye konuştu.