Afyonkarahisar Cezaevi’nde keyfi zulüm; yatarı 4 yıl 8 aydı, 6 yıl 1 aydır tutuklu!



Adı daha önce de işkence ve kötü muamele iddialarıyla gündeme gelen Afyon 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde yönetim tamamen raydan çıkmış durumda. Edinilen bilgilere göre çok sayıda tutuklu, infazını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor. Mahpuslar, uyduruk gerekçeler gösterilerek denetimli serbestlik haklarından yararlandırılmıyor. Denetimli serbestlik dahil, yatarını doldurduğu halde tahliye edilmeyen tutuklular var. Bunlardan biri de Yusuf Köksal…



Eşi Kübra Köksal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre Yusuf Köksal’ın 2020 Mart ayında denetimli serbestlik hakkı tanınarak tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak tahliye edilmedi. Geçtiğimiz yıl mart ayında şartlı tahliyesi de doldu. Artık tutuklu kalmasını gerektirecek hiç bir neden kalmadı ancak yine de tahliye edilmedi.





YATARI 4 YIL 8 AYDI; 6 YILDIR TUTUKLU!





Kübra Köksal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:





Eşim Afyon 1 Nolu Kapalı T tipinde. Mart 2020’de denetimli serbestliği doldu, verilmedi. 2021 Mart’ta ise şartlı tahliyesi doldu ancak o da verilmedi. Hala cezaevinde. 4 yıl 8 ay yatacakken 6 yıl 1 aydır cezaevinde…





Eşimi salmıyorlar, iyi hallisini bozmak için şiddete maruz bırakıyorlar. Yatarı bittiği halde tahliyesini vermiyorlar, psikolojik şiddete maruz bırakıyorlar, nakil vermiyorlar. Eşimi bu işkenceden kurtarmama yardım eder misiniz?





Afyon 1 Nolu T Tipi hukuka aykırı muamelede her geçen gün daha fazlasını yapıyor. Bu soruşturulmalı çünkü yapılanlar kişilik haklarına aykırı.





1 yıldır görüşüne gidemiyoruz çok uzaktayız. Telefon görüşünde görüntülü görüşme hakkını vermiyorlar. Her geçen gün sesi daha kötü geliyor, içeride maruz kaldığı şeyleri düşünmek bile istemiyorum. Artık bu işkenceye dur denilsin ne olur.





1 yıl 3 ay önce özgür gökyüzü altında buluşaktık; tutsak etmeselerdi. Cezası bitince tahliye etselerdi. Oğlum 6 yıldır görmediği babasına kavuşacaktı.





Cezasını bitirince denetimliyi vermediniz bahanelerle, denetimliyi içeride geçirdi. İhlaller için dilekçe yazdı diye darp edip şartlı tahliyesini de içeride geçirmesine neden oldunuz bahanelerle. Şimdi o da bitti aylar geçti #yusufköksalatahliye





DİLEKÇE YAZDIĞI ZAMAN ŞİDDETE MARUZ KALIYOR





Artık neden tutuluyor, sebepsiz şuçsuz… Her an bir bahane bulmak, iyi halini bozmak için bir sebep uydurmaya çalışabilirler eşimin oradan çıkması/kurtarılması lazım.





Bu yapılan sadece zulüm, hukuksuz, insan haklarına, kişilik haklarına aykırılıktır. Bu yapılan bir tür işkence. Cezası yatarı denetimlisi şartlısı bitti artık #yusufköksalatahliye zamanı geldi geçiyor.





Ne zaman dilekçe yazsa iyi halini bozmak için gardiyanlar tarafından şiddete maruz bırakılıp iftira atılmasına daha ne kadar göz yumacaksınız? Afyon 1 nolu t tipi c.i.k daki hukuksuzluklara ne zaman dur diyeceksiniz?