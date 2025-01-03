Samanyolu Haber /Gündem / Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Mahalle ve köyler karantinaya alındı /03 Ocak 2025 11:10

Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı: Mahalle ve köyler karantinaya alındı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmede, alınan numunede kuş gribi çıktı. Ürünler imha edilirken işletmenin faaliyetleri durduruldu. İlçedeki bazı mahalle ve köyler de karantina altına alındı.

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Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Çakır Mahallesi sınırlarında bulunan tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmeden, 30 Aralık 2024 tarihinde numune alınarak, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne iletildi.

KUŞ GRİBİ ÇIKTI
Numunelerde yapılan incelemede tavuk vebası- kuş gribi (Avian influenza) tespit edilmesi üzerine işletme çevresindeki 3 kilometre yarıçaplı alanda koruma, 10 kilometre yarıçaplı alanda gözetleme bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı.

JANDARMADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Jandarma tarafından işletme etrafında 24 saat güvenlik önlemi alınırken, işletmedeki tavuk, yumurta, yem, gübre gibi ürünler tespit edilerek, imha edildi. İşletme içerisindeki araç ve ekipmanlar dezenfekte edildi. İşletmede üretim yapılmasına da engel getirildi.

KARANTİNA KARARI ALINDI
Öte yandan koruma bölgesi olarak karantinaya alınan çevredeki tavuk işletmeleri ile ilçe merkezlerindeki mahallelerin yanı sıra, Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu, Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılması kararı alındı.
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