Samanyolu Haber /Gündem / Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 36 yaralı /05 Şubat 2023 12:17

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 36 yaralı

Diyarbakır’dan Bodrum’a giden otobüs Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde devrildi.

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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Kazanın ardından bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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