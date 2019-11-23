Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İki yıl önce cezaevine sağlıklı olarak giren, temmuz ayında verem ve menenjit teşhisi konulduktan sonra yürüyemez hale gelen Veysel Avunan (28) için ailesi bir kez daha çağrı yaptı.





Avunan ailesinin 9 çocuğundan biri olan imam-hatip öğrencisi Sümeyra Avunan (17), “Ağabeyiminin elleri tutmuyordu artık yürüyemiyor da… En son babam ziyaret etti, durumu her geçen gün kötüleşiyor. İhtiyaçlarını karşılayamıyor, bakımını yapamıyor.” şeklinde konuşuyor.





İmam-hatip lisesi öğrencisi Sümeyra Avunan (solda), menenjit ve verem hastası ağabeyinin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.





Ağabeyinin Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta 6 kişi kaldıklarını, fakat sağlık durumu gözününe alınarak Elazığ’a nakledildiğini kaydeden Avunan, “Çünkü Bingöl’de tedavisi çok zordu. MR çekimi için bile saatlerce bekletiyorlardı. O şimdi mahkûm olarak Bingöl’de gözükse de Elazığ’dada tutuluyor.” diyor.

VEYSEL AVUNAN 15 EYLÜL 2017'DE TUTUKLANDI, AİLE MEZRADA YAŞIYOR





Bingöl’ün Genç İlçesi Kepçeli Köyü’nün Kayasırtı mezrasında evine kısa süreliğine gelen Sümeyra Avunan, Kronos'a verdiği mülakatat ağabeyinin iki yıl önce cezaevine sağlıklı olarak girdiğini belirterek, şöyle konuşuyor: “15 Eylül 2017’den beri tutuklu ağabeyim. Bu yılın temmuz ayında teşhis konulmuş. Stres ve üzüntüden böyle oldu, bize yansıtmıyordu, fakat yaşadıklarına çok üzülüyordu."





"Önce yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Son görüşmemizde çok terliyordu. Elleri hep soğuktu." diyen Avunan, "Biz sorduğumuzda 'bir şey yok' diyordu belki aile üzülmesin diye. Mahkûm arkadaşlarından öğreniyoruz sağlık durumunu. Onlar 'Veysel çok hasta, haberiniz olsun' diyordu hep. Elazığ’a götürdüler. Bir hastalığı olduğu öğrenildi. Menenjit. Beyninde virüs ve bakteriler varmış ve bütün vücuduna yayılmış.”





"ARTIK HAREKET EDEMİYOR VE YÜRÜYEMİYOR"





Avunan şunları ifade ediyor: “Bir ay önce cezaevine gittiğimizde açık görüşte tam yürüyemiyordu. Koluna girip arkadaşı getirmişti görüş bölümüne. Kapıda o şekilde görünce şaşırdık. Onun yanına giderken koştum sarıldım. Uzun zamandır görmemiştim. 'Ağlamayacağım' dedim. Ağladığımı görmesin diye lavaboya koştum.”





"9 KARDEŞİZ, ZİYARETİNE BİLE GİDEMİYORUZ"





Ağabeyi Veysel Avunan’ı tedavi sürecinde çok fazla göremediklerini, çünkü maddi zorluklar nedeniyle ziyaret edemediklerini belirten kardeşi Sümeyra Avunan, “Sadece annem babam gidebiliyor. Biz kardeşler pek gidemedik görmeye. Hastaneye götürdükleri zaman tamamen ayakta duramıyordu. Belden aşağısı felç, ellerini hissetmiyor.” diyor.





Tutuklu Veysel Avunan artık yardım almadan yürüyemiyor.





"KİMSEYE SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ"





Ailenin tek talebinin ağabeyinin tahliye edilmesi ve tedavi görmesi olduğunu vurgulayan Avunan, “Böyle bir hastanın hâlâ hastanede tutulması çok saçma. Ailem iki ay önce savcının yanına gitti tedavi görülsün diye, dinlemediler. Kimseye derdimizi anlatamayınca sosyal medyadan insanlara ulaşmaya çalıştık. Ne olur bir şeyler yapın ağabeyim için.” ifadelerini kullanıyor.





"HEPİMİZİN YÜKÜ AĞABEYİMİN OMUZLARINDAYDI"





Ailesinin Bingöl’e 3 saatlik mesafede Kayasırtı mezrasında ikamet ettiğini, mezrada başka bir evin olmadığını belirten Sümeyra Avunan, “En yakın komşu 15 dakikalık yürüme mesafesinde.” diyor.





Avunan şöyle devam ediyor: "Evimizin bütün yükü ağabeyimin omuzlarındaydı. Bizi de o okutuyordu. Bana, 'Senin için Bingöl’de uygun bir okul yok, Elazığ’a yazdırayım' dedi ve oraya gönderdi. Fakat bu dönemde çok sıkıntı çektiğimiz için tekrar Bingöl’e döndüm."





"Rabia Hatun İmam-Hatip Lisesi’ne gidiyorum burada." diyen Avunan, "Arapça ve meslek derslerim iyi olduğu için kendim seçtim İmam-Hatip’i. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Okulda ve yurtta bile paylaşmadım. Sadece izin aldığım için müdür yardımcım biliyor o kadar.” dedi.





Ailenin geçimini sağlayan Veysel Avunan tutuklanınca maddi sıkıntılar daha da arttı. Bu yüzden annesi ve kardeşleri her ay Avunan ile hasret giderme fırsatı sunan açık görüşe gidemiyor.





HÂKİME "KARDEŞLERİM İÇİN BERAAT İSTİYORUM" DEDİ





6 kız 3 erkek olmak üzere 9 kardeş olduklarını belirten Sümeyra Avunan, ağabeyinin en büyükleri olduğunu söylüyor.





Avunan şunları dile getiriyor: "Kardeşlerden beşi okuyor. Ağabeyim de maddi imkânsızlıklar sebebiyle bir çok ilde okudu. Liseyi İzmir ve Zonguldak’ta okudu. Üniversitede Erzurum’daydı. Atatürk Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu."





Avunan sözlerini şöyle tamamlıyor: "Ağabeyime yaptıkları suçlama cemaate bağlı ev ve yurtlarda kalması. Başka çaresi yoktu ki. Okuması imkânsızdı. Daha sonra ayakları üzerinde durunca bize maddi ve manevi her türlü desteği verdi. Mahkemede hâkime, 'Kendim için değil kardeşlerim için beraat istiyorum. İçeride olursam kardeşlerim yapamazlar' diye konuşmuştu."



