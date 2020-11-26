Ağabeyini imar müdürü yapan belediye başkanından ilginç savunma: Hepimiz kardeşiz

Ağabeyini Belediye İmar Müdürü olarak göreve başlattığı haberleriyle gündeme gelen MHP’nin Rize Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi söz konusu durumla ilgili ilginç bir savunma geldi.





Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ağabeyini Belediye İmar Müdürü olarak göreve başlatmasının ardından Çayeli Belediye Meclis üyeleriyle aralarında sert tartışmalar yaşanmaya başlandı





“HEPİMİZ KARDEŞİZ”

Belediye meclisi üyelerini ağabeyinin kendine ücretsiz yardım ettiği sözleriyle ikna etmeye çalışan İsmail Hakkı Çiftçi “"Bunun doğru bir karar olduğu kanaatindeyim, çünkü kendisi Türkiye’de imar konularında sayılı birkaç kişiden bir tanesi. Kanunların bize gösterdiği şekilde imar servisinde hizmet verecek. İmar servisinin gerçekten imardan anlayan çok tecrübeli bir yöneticiye ihtiyacı vardı. Bu kişinin benim ağabeyim olması çok da önemli değil. Neticede bunun vasfına bakacağız. Sizin çocuğunuzu ameliyat edecek kişinin profesör ağabeyiniz olması yanlış bir şey değildir. Siz ‘Hayır o benim ağabeyimdir o ameliyat etmesin benim çocuğumu, götürelim bu yabancı pratisyen ameliyat etsin’ demezsiniz herhalde. Biz Çayeli’nde hepimiz kardeşiz zaten. Bu ilçede hepimiz birbirimizin akrabasıyız” dedi