"Ağaç kökü yemeyeceğiz, onurumuzla yaşıyoruz. Bu da size dert olsun"

Münir Korkmaz sınıf öğretmeniyken Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ile mesleğinden atıldı. CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçildi ancak mazbatası iptal edildi. Pazarda bahçesinde yetiştirdiği ayvaları satan Münir Korkmaz, “Bize ağaç kökü yemeyi layık gördüler ama biz o ağaçlardan elde ettiğimiz meyveleri satarak yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da onlara dert olsun” diyor.









Gazete Duvar’dan Armağan Kabaklı‘nın haberine göre; Adana’da yaşayan sınıf öğretmeni Münir Korkmaz, KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edildi.





2019 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Çukurova Belediye Meclis üyesi seçildi.





Korkmaz’ın mazbatası, KHK’lı olması gerekçe gösterilerek mazbatası iptal edildi.





Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itirazlar da sonuç vermedi.





Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ise ”yetkisizlik” gerekçesiyle reddedildi.





BERAAT ETTİ, DOSYA OHAL KOMİSYONU’NDA





Hakkında açılan davalardan beraat eden Münir Korkmaz’ın dosyası 4 yıldır OHAL İnceleme Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor.





Bahçesinde yetiştirdiği ayvaları, yine kendisi gibi KHK’lı bir arkadaşının semt pazarında kurduğu tezgahta satmaya başlayan Korkmaz, Türkiye’deki en büyük dayanışma ağının KHK’lıların oluşturduğu platformlar olduğunu belirtiyor.





Korkmaz, ”Bize ağaç kökü yemeyi layık gördüler ama biz o ağaçlardan elde ettiğimiz meyveleri satarak yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da onlara dert olsun” diyor.





“TÜRKİYE’DE ADALET AYVAYI YEDİ”





Korkmaz, “Ben ayva satarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Ama Türkiye’de hukuka ve adalete ayvayı yedirdiler. Türkiye hukuk, adalet ve demokrasi olmadan yaşayamaz, böyle devam edemez” şeklinde konuşuyor.