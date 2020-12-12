"Ağaç kökü yesinler" demişti!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Isparta İl Başkanı Osman Zabun kan kanserine (lösemi) yakalandı.





Durumu ciddi olan ve Ankara’ya götürüleceği belirtilen Zabun, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avını savunmuştu.





Zabun, "Ne yiyecek ne içecek diye düşünürsek bu insafa, vicdana sığmaz. Niye acıyacağız? Ne yiyeceklerse yesinler kardeşim. Gitsinler ağaç kökü yesinler ya! Eğer sadece bununla kurtuluyorlarsa dua etsinler yani." demişti.







Lösemi teşhisi konulan Osman Zabun'un tedavisinin Ankara'da devam edeceği belirtildi.





Yerel haber sitesi www.sondakika32.com'de yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Zabun’un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.





Bilgiç, “İl başkanımızın sağlık durumuna ilişkin ciddi bir problem bulunmamaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Hekimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmaktadır.” dedi.







