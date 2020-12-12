Samanyolu Haber /Gündem / "Ağaç kökü yesinler" demişti! /12 Aralık 2020 20:06

"Ağaç kökü yesinler" demişti!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru yüz binlerce kişiye "Ağaç kökü yesinler" diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İl Başkanı Osman Zabun kansere yakalandı.

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Isparta İl Başkanı Osman Zabun kan kanserine (lösemi) yakalandı. 

Durumu ciddi olan ve Ankara’ya götürüleceği belirtilen Zabun, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avını savunmuştu. 

Zabun, "Ne yiyecek ne içecek diye düşünürsek bu insafa, vicdana sığmaz. Niye acıyacağız? Ne yiyeceklerse yesinler kardeşim. Gitsinler ağaç kökü yesinler ya! Eğer sadece bununla kurtuluyorlarsa dua etsinler yani." demişti.

Lösemi teşhisi konulan Osman Zabun'un tedavisinin Ankara'da devam edeceği belirtildi.

Yerel haber sitesi www.sondakika32.com'de yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Zabun’un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Bilgiç, “İl başkanımızın sağlık durumuna ilişkin ciddi bir problem bulunmamaktadır.  Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Hekimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmaktadır.” dedi.


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'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

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