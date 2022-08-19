Ağaoğlu'nda kriz büyüyor: Son konut projesini tamamlayamadı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre AKP döneminde yaptığı devasa konut ve gökdelen projeleri ile büyüyen ancak son yıllarda mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ali Ağaoğlu’nu iktidar da kurtaramadı. 17-25 Aralık Operasyonu’nda “yolsuzluk ve rüşvet” suçlamasıyla gözaltına da alınan Ağaoğlu, devam eden konut projesini tamamlayamadı. Daire alanlar mağdur olduklarını söyledi.







PROJE, 2020’DE TAMAMLANACAKTI

Ağaoğlu İnşaat 2017 yılında İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde, Ağaoğlu Çekmeköy Park adı altında bir konut projesi inşa etmeye başladı ve projenin 2020’de tamamlanacağı açıklandı. 6 Ekim 2017’de Projenin tanıtımında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Bu araziyi 20 küsur sene önce almıştım. Şu anda 150’nin üzerinde kişi para yatırıp sözleşmesini yaptı. Toplam 738 dairemiz var. İddia ediyorum ki bu ay içerisinde bu projenin de satışını tamamlarım.” dedi.







Ancak proje bir türlü tamamlanamadı ve dairelerin tamamı satılamadı. Projeden daire alan çok sayıda vatandaş ise mağdur oldu.





‘2020’DE TESLİM EDİLECEKTİ’

Sosyal medyada Ağaoğlu’nun projesinden daire aldıklarını ve mağdur olduklarını belirten bir vatandaş, “Ağaoğlu Çekmeköy projesinden 2017’nin Kasım’ında topraktan daire satın aldık. 2020’nin Nisan ayında teslim edilecekti. Yıl 2022 halen kaba inşaat, iskelet halinde. Şu an hiç çalışma yok, muhatap alacağımız kimse de yok. Aylardır, belki yıllardır çalışma yok ve ne olacağı belirsiz. Biz her ay kredimizi ödüyoruz, kanımızı çekiyorlar.” ifadelerini kullandı.







‘DÜNYA KADAR PARA ÖDEDİK’

Satın aldığı dairesini teslim edilmediğini belirten bir başka vatandaş ise yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “2017 yılında kredi çekip almış olduğumuz daire 1 yıl içinde sözde teslim edilecekti. Fakat 5 yıl oldu halen daha yapılacak. Muhatap alabilecek kimse de yok. Dünya kadar para ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. En azından bir bilgi verin.”







ŞİRKET YETKİLİSİ: 2023’ÜN SON ÇEYREĞİNDE TESLİM EDECEĞİZ

Ağaoğlu İnşaat’ın yetkilileri ise imar planları iptal edildiği için projenin tamamlanmadığı öne sürdü. Şirket yetkilileri, “Daha önce teslim etmemiz gereken bir projeydi. Bölgede Çekmeköy Belediyesi’nin Mimarlar Odası’nın açtığı bir dava sebebiyle, Çekmeköy’ün 5 mahallesinde imar planları iptal edildi ve inşaatı yapamadık. 15 ay sürdü bu süreç. Sorunlar çözüldü, ruhsatlar yenilendi ve tekrar hız kazandı proje. 2023’ün son çeyreğinde bu sefer kesin teslim edeceğiz.” diye konuştu.

