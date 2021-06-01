Samanyolu Haber /Gündem / Ağar ailesi Marina yönetiminden çıktı /01 Haziran 2021 10:12

Ağar ailesi Marina yönetiminden çıktı

Bodrum Yalıkavak Marina'da Mehmet Ağar'ın yerine yönetim kurulu başkanlığına İtalyan uyruklu Moreno Occohiolini getirildi. Tolga Ağar ve Mehmet Ağar, yönetim kurulu üyeliğinden de çıktı. Karar, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası gündeme gelen Bodrum Yalıkavak Marina’da yönetim değişti.

Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Mehmet Ağar’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı.

Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

OĞUL AĞAR DA GİTTİ

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu. Tolga Ağar 2014 yılından bu yana şirketin yönetiminde yer alıyordu.

4 gün önce Sözcü’ye konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim” diye konuşmuştu. Marinadan yapılan açıklamada ise “Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız” denilmişti.

Marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği ve Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasının ertelendiği kaydedilmişti.
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