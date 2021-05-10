Ağar'ların hangi parayla milyar dolarlık marina sahibi olduğunu kimse sormuyor

Oğur yazısında "siyasetçilerin ricasıyla mafyaya daha kaç insanın dövdürüldüğünü de bilmiyoruz. Aslında Peker de bunları bize anlatmayı pek düşünmüyordu." dedi.





İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına işaret eden Oğur, "Bakanlık özetle diyor ki, bir ara iktidarı desteklerken kendisine dokunulmamış olmasının sebebi “iş insanıyım, bu işlerden çekildim demesiymiş.” Ama sonra “yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiş” ve operasyon yapılmış.





Organize suçun bile suç olup olmadığının iktidarı destekleyip desteklememekle değiştiği bir ülkede bir iktidarın organize suçla mücadele ettiğine kim inanır? Böyle bir ülkede yurtdışına gitmiş Sedat Peker’in videolarının milyonlarca kez izlenmesine neden şaşıralım. Üstelik anlattıkları dizi değil..." ifadelerini kullandı.



