Ağbaba: Dünya alem biliyor ki, bu skandalların Erdoğan’la da ilişkisi var

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası’nın Doğu ziyareti kapsamında beşinci durağı Diyarbakır oldu. CHP genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve milletvekillerinden oluşan CHP’li heyet, Diyarbakır çalışmasına basın toplantısıyla başladı. Heyet adına söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, toplantıda yaptığı konuşmada ülke ve bölge gündemini değerlendirdi.







CEMİL ÇİÇEK’E: ÇANTALAR DOLUSU PARA ALANLARI ERDOĞAN’A SOR





Sedat Peker’in iddialarına ilişkin, “Araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz” diyen Cumhurbaşkanlığı yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’e tepki göstererek, “Cemil Çiçek ‘çantalar dolusu para alanları’ kamuoyuna değil, Erdoğan’a sor” dedi.





Ağbaba, şöyle konuştu: “Cemil Çiçek şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Dün açıklamasında ‘Araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz’ cümlesiyle artık kendisi de Türkiye bir çöküntüyü yaşamakta olduğunu itiraf ediyor. Cemil Çiçek keşke bu soruyu her hafta toplandığı Erdoğan’a sorsaydı ya da Süleyman Soylu’ya veya Binali Yıldırım’a sorsaydı.





‘İYİ POLİS, KÖTÜ POLİS ROLÜ OYNAMAYI BIRAKIN’





Sen eskiden bakanlık yaptın, şimdi AKP’nin en etkili siyasetçilerinden birisin. İyi polis kötü polis rolünü oynamayı bırakın. Çantalar dolusu parayı, 10 bin dolar maaşı kim aldı, sen biliyorsun. Temiz rolü oynamayın. Burada pisliğe bulaşmamış kimse yok. Bu soruyu kamuoyuna değil, her hafta toplandığın Recep Tayip Erdoğan’a sor.”





"ÜLKEYİ DALLAS’A ÇEVİRDİLER, KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"







Söz konusu iddialara karşılık AKP içindeki sessizliğe dikkat çeken Ağbaba, “Seçim için dağıttıkları kahveler suç örgütü tarafından karşılanıyor. Suç örgütü lideri yurdun dört bir yanında onlarca miting yapıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a ‘sana soruşturma açılacak, yurtdışına kaç’ deniliyor. 750 milyon dolar, medya grubu almak için yandaşa kredi veriliyor. Bunların onda biri CHP’de olsaydı yer yerinden oynardı. AKP’deki sessizliğin nedeni, hepsinin bir şekilde bu konuyla ilişkili olması. Sorulacak soru çok. 10 bin dolar maaş alan hangi ahlaksız diye bir kez daha soruyoruz. 10 milyonda fazla kişiyi işsiz bırakıp, 20 milyona yakın kişiyi sosyal yardıma muhtaç etmişsin” dedi.





"HERKES BİLİYOR GEMİNİN SU ALDIĞINI"





Skandalların ucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzandığını kaydeden Veli Ağbaba, “Bu işin içerisinde AKP’den bulunmayan siyasetçi yok. Dünya alem biliyor ki, bu skandalların Erdoğan’la da ilişkisi var, AKP’li bakanlarla da ilişkisi var. Cemil Çiçek, sen Erdoğan’a bu soruları sor. Sorabilir misin bilmiyorum, çünkü bu işin bir ucu da Erdoğan’a gidiyor. Herkes biliyor, geminin su aldığını, herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor, zarların hileli olduğunu ve herkes biliyor AKP’nin gideceğini.





"SKANDALLARIN ERDOĞAN’LA DA İLİŞKİSİ VAR"







Erdoğan ‘Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye’yi suç örgütlerinin tasallutundan kurtardık’ diyor. Kurtarılmış hali buysa vah ülkemin haline. Senin küçük ortağın daha dün mafya liderini cezaevinde ziyaret etmedi mi? Mafya liderine özel af çıkarılmadı mı? Ülkeyi Dallas’a çevirdiler, kimin eli kimin cebinde belli değil” ifadelerini kullandı.





"BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR, BUNLAR ARIYI YEDİ"





Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle rezaletler var ki, saymakla bitmiyor. Dar gelirliler için yapılan sosyal konutlar Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına verilmiş. 827 tane araç Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz Derneği, AKP Genel Merkezi ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın bulunduğu insanlara tahsil edilmiş. İBB’nin önünde eylem yapan ahlaksızın altında İBB’nin arabası var. AKP’li yöneticilerin altında İBB’nin araçları var. Bunların hepsi ahlaksız. ‘Bal tutan parmağını yalar’ derler ya bunlar arıyı yemiş.





KİPTAŞ’a ait 35 daire ile arsa takasının Bilal Erdoğan’ın Türkiye Gençlik Vakfı için takas yapıldığı ortaya çıkmış. Maliyeti 57 milyon lira olarak hesaplanan iş yandaşlara, 65 milyon liraya verilmiş. Çamlıca Camisi için 2 milyar 522 milyon 421 bin 106 lira ödenmiş. İstanbul’u babalarının çiftliği gibi yönetmişler. Bunları burunlarından fitil fitil getireceğiz.”





"AVRUPA’DA UYUŞTURUCU KALMADI, ÇÜNKÜ HEPSİ TÜRKİYE’DE"





“Türkiye’nin en büyük problemi uyuşturucu. Siirt’te babalar yalvarıyor, Bitlis’te ‘çocuklarımıza sahip çıkın’ deniyor. Bingöl’de en büyük problem uyuşturucu. İktidarımız muhafazakar ya, 2002’den bu yana uyuşturucu bağımlılığı yüzde 700 artmış, fuhuş yüzde 800 artmış. Soylu övünerek uyuşturucuyla mücadele ettiğini söylüyor. ‘Avrupa’da uyuşturucu kalmamış, Türkiye yakalıyor’ diyor. Attığı tivitle de kendini açığa veriyor.





Avrupa’da uyuşturucu kalmadı, çünkü hepsi Türkiye’de, Türkiye’yi uyuşturucu merkezi yaptılar. Binali Yıldırım ‘benim oğlum Venezuela’ya bir poşet maske bir poşet test kitiyle gitti’ demişti. Türkiye tam olarak bir çiftliğe dönüşmüş durumda. Burada Doğu bölgemizde genç işsizliği yüzde 50 olmuş durumda. AKP’li siyasetçiler çift maaş alıyor.”