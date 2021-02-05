Ağbal'dan dolara darbe: Faiz indirmeyeceğiz, artırmamız muhtemel

Reuters'a konuşan Naci Ağbal, enflasyonun artma eğilimine girmesi halinde faiz yükseltme gibi ilave sıkılaştırma adımlarını hızlıca hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.







Ağbal, "Mevcut durumda enflasyona dair risklerin bertaraf edilmesi, dezenflasyon görünümünün en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gidilmesi ve bunun kalıcı fiyat istikrarı hedefi sağlanana kadar devam etmesinin zorunlu olduğu aşikardır." dedi.



