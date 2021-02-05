Samanyolu Haber /Ekonomi / Ağbal'dan dolara darbe: Faiz indirmeyeceğiz, artırmamız muhtemel /05 Şubat 2021 11:35

Ağbal'dan dolara darbe: Faiz indirmeyeceğiz, artırmamız muhtemel

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yüksek enflasyon nedeniyle uzunca bir süre faiz indiriminin söz konusu olamayacağını, aksine faiz artırımının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

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Reuters'a konuşan Naci Ağbal, enflasyonun artma eğilimine girmesi halinde faiz yükseltme gibi ilave sıkılaştırma adımlarını hızlıca hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Ağbal, "Mevcut durumda enflasyona dair risklerin bertaraf edilmesi, dezenflasyon görünümünün en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gidilmesi ve bunun kalıcı fiyat istikrarı hedefi sağlanana kadar devam etmesinin zorunlu olduğu aşikardır." dedi.

Enflasyonun, Merkez Bankası'nın yılın sonu için tahminde bulunduğu yüzde 9,4'e inmesinden önce bir kaç ay daha yukarı yönlü seyredeceğini kaydeden Ağbal, "Bu yıl uzun bir süre faiz indirimini gündeme almamız mümkün görünmüyor" dedi.

Ağbal, TCMB'nin azalan döviz rezervini ihalelerle toparlamayı planladıklarını, stratejilerinde uluslararası swap anlaşmalarının yer almadığını aktardı.

Ekonominin son zamanda hız kaybettiğini ancak vatandaşların yatırımlarında Türk Lirası cinsi varlıklara yönelmesinin dolarizasyondan dönüşe işaret ettiğini söyleyen TCMB Başkanı, "Zor bir dönemde olduğumuzun farkındayız, fiyat politikalarında kalıcı istikrar için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.
 
TCMB tahminlerine göre enflasyon için hedeflenen yüzde 5'lik orana ulaşmak en az 3 yıl alabilir.

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