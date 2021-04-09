"Ağbal'ın bazı kurcalamaları Erdoğan'ın hoşuna gitmemiş"

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının nereye gittiğine" ilişkin sık sık sorduğu 5 soruyu hatırlatarak, "Saraydaki kaynaklarıma göre, Tayyip Erdoğan, Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden bu sorular yüzünden almış. Kaynağımın ifade ettiğine göre, Ağbal’ın yaptığı bazı kurcalamalar ve soruşturmalar Erdoğan’ın hoşuna gitmemiş, bazı bilgilerin bu yüzden CHP’ye ulaştığı sonucuna vararak -tabii bu arada çok da kızmış- Naci Ağbal’ı görevden almış. Ha, bu arada!.. Naci Ağbal’ı hâlâ Maliye Bakanlığı bekleyen isimler arasında da sayıyorlar…" dedi.





Takan, "Saray kulislerinde bir ara eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ismi gündemdeydi ama yine ne olduysa ondan vazgeçildi. Şu anda sıkça İş Bankası eski Genel Müdürü Adnan Bali konuşuluyor. Son ulaştığım bilgilere göre, Bali, kendisine iletilen teklifi ısrarla kabul etmemiş. Bali, ikna olmazsa Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın Maliye Bakanlığı’na getirilebileceği, Lütfi Elvan’ın da Hazine’den sorumlu olarak göreve devam edebileceği söyleniyor. Tarım Bakanlığı için de Amerikan Cargill firmasının Türkiye’deki temsilciliğinde görev yapan çok ünlü bir yetkilinin ismi dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin güvenlik kanadı da pek sıkıntılı!.. Saray koridorlarında, güvenlik alanındaki yetki çekişmeleri yüzünden bazı bakanların birbirine sert girdiği, tartışmaların sinkaflı küfürlere kadar vardığı anlatılıyor" ifadesini kullandı.





Takan, şöyle devam etti:





"Anlayacağınız; saray, yeni kabineyi Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin hoşuna gidecek 5-6 bakan ile oluşturmaya çabalıyor. Fakat, Beyaz Saray’dan beklenen telefon sinyallerinin hâlâ gelmemesi ve içerdeki dengeler yüzünden meydana gelen şiddetli kavgalar işi zora sokuyor… Ankara’daki laci takım elbiseliler ise rahat uyku uyuyamıyor!.."