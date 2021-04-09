Samanyolu Haber /Gündem / "Ağbal'ın bazı kurcalamaları Erdoğan'ın hoşuna gitmemiş" /09 Nisan 2021 12:42

"Ağbal'ın bazı kurcalamaları Erdoğan'ın hoşuna gitmemiş"

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "kaynağımın ifade ettiğine göre, Ağbal’ın yaptığı bazı kurcalamalar ve soruşturmalar Erdoğan’ın hoşuna gitmemiş" diye yazdı.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının nereye gittiğine" ilişkin sık sık sorduğu 5 soruyu hatırlatarak, "Saraydaki kaynaklarıma göre, Tayyip Erdoğan, Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden bu sorular yüzünden almış. Kaynağımın ifade ettiğine göre, Ağbal’ın yaptığı bazı kurcalamalar ve soruşturmalar Erdoğan’ın hoşuna gitmemiş, bazı bilgilerin bu yüzden CHP’ye ulaştığı sonucuna vararak -tabii bu arada çok da kızmış- Naci Ağbal’ı görevden almış. Ha, bu arada!.. Naci Ağbal’ı hâlâ Maliye Bakanlığı bekleyen isimler arasında da sayıyorlar…" dedi. 

Takan, "Saray kulislerinde bir ara eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ismi gündemdeydi ama yine ne olduysa ondan vazgeçildi. Şu anda sıkça İş Bankası eski Genel Müdürü Adnan Bali konuşuluyor. Son ulaştığım bilgilere göre, Bali, kendisine iletilen teklifi ısrarla kabul etmemiş. Bali, ikna olmazsa Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın Maliye Bakanlığı’na getirilebileceği, Lütfi  Elvan’ın da Hazine’den sorumlu olarak göreve devam edebileceği söyleniyor. Tarım Bakanlığı için de Amerikan Cargill firmasının Türkiye’deki temsilciliğinde görev yapan çok ünlü bir yetkilinin ismi dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin güvenlik kanadı da pek sıkıntılı!.. Saray koridorlarında, güvenlik alanındaki yetki çekişmeleri yüzünden bazı bakanların birbirine sert girdiği, tartışmaların sinkaflı küfürlere kadar vardığı anlatılıyor" ifadesini kullandı. 

Takan, şöyle devam etti:

"Anlayacağınız; saray, yeni kabineyi Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin hoşuna gidecek 5-6 bakan ile oluşturmaya çabalıyor. Fakat, Beyaz Saray’dan beklenen  telefon sinyallerinin  hâlâ gelmemesi ve içerdeki dengeler yüzünden meydana gelen şiddetli kavgalar işi zora sokuyor… Ankara’daki laci takım elbiseliler ise rahat uyku uyuyamıyor!.."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Ağbal'ın bazı kurcalamaları Erdoğan'ın hoşuna gitmemiş" Sonraki Haber >>

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:22