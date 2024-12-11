Ağca sahnede: Asarım, kayyım atayacaksın, Erdoğan gaflet içinde...

Gazeteci Abdi İpekçi’yi öldüren ve Papa'ya suikast düzenleyerek yaralanmasına neden olan Mehmet Ali Ağca, 7 Aralık'ta Akit TV'de ilginç açıklamalar yaptı.





Kara Harp Okulu’ndaki resmi mezuniyet törenin ardından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıçlı yemin eden teğmenler hakkında konuşan Ağca, tehditkâr ifadeler kullandı. Ağca, aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ekrandan parmak salladı. Ağca, Türk bürokrasisinin “satanistlerin ve siyonistlerin elinde olduğunu ve darbe yapılacağını" öne sürdü.





"DÜŞMANLARINA HADDİNİ BİLDİR"

Ağca’nın açıklamaları şöyle:





“Türkiye’de korkunç bir tehlike var. Tayyip Erdoğan, korkunç bir gaflet içinde, bu tehlikenin farkında değil. Kılıç çektiler ya ‘kafanı keseriz’ dediler Tayyip Erdoğan’a. Kendine gel Tayyip Erdoğan. Senin kafanı kesecekler kılıçla hâlâ düşmanlarına haddini bildiremiyorsun. Teğmenleri atacaksın kardeşim! Sen teğmenlerin WhatsApp yazışmalarını gördün mü? Dehşet bir şey. Yunan ordusu yapmaz bunu.





‘KAYYIM ATAYACAKSIN’

Eğer Tayyip Erdoğan, bu satanist, siyonist çeteleri yok edemezse yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan 20 milyon insanın katili olacaktır çünkü bu çeteler yarın iktidarı ele geçirirlerse bu Baas partiler, muhaberatın bu uzantıları Türkiye’de en az 20 milyon gariban insanı öldürecekler. Ne tedbiri, yok edeceksin bu tehlikeyi! 100 tane 500 tane teğmeni atmakla olmaz bu. Sadece eğitim meselesi değil. Yumruğu koyacaksın, ne kadar yanlış adam varsa atacaksın! Bürokrasi hâlâ satanistlerin, siyonistlerin elinde. Nasıl her tarafa kayyım atıyorsun, atayacaksın kayyımı."





‘ASARIM’

"Bu konuda size bir görev verse yapar mısınız?” sorusu üzerine Ağca, şunları söyledi:





"Yaparım tabii. Asarım. Asarım derken demokratik hukuk devleti. Ben demokratik hukuk devletini savunuyorum. Bu adam, cumhurbaşkanının karşısına geçmiş, ‘Senin kafanı keserim Tayyip Erdoğan’ diyor. Tayyip Erdoğan kendine gel kardeşim! Ben seni savunmuyorum. Bunların öldürme ihtimali olan 20 milyon insanı savunuyorum. 24 milyon nüfuslu Suriye’de 4 milyon insanı öldürdü bu satanistler. Bunlar hazırlanıyor. Darbe hazırlığında bunlar.”