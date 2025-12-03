Ağır cezada yargılanacaklar: Çeteler 18 yaşından küçük 74 çocuğu suçta kullanmış





79 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık'tan Daltonlar'a ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi: "Liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı kamuoyunda “DALTONLAR” olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik olarak örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü 34’ü yaşı küçük şahsa ilişkin “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kamu Davası açılmıştır."













"32 AYRI EYLEME İŞTİRAK ETTİLER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Daltonlar ve Barış Boyun çetelerine yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık tamamı 18 yaşından küçük olan 74 kişiye dava açıldığını açıkladı.Savcılık şüpheliler hakkında tam Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme gibi iddiaların da 15 ayrı suçtan dolayı dava açıldığını belirtti.Barış Boyun çetesine yönelik açıklamada ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."